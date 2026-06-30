Ambrogino d'oro a Federica Brignone: cerimonia 1 luglio

Milano consegna una delle sue massime onorificenze civiche a una campionessa dello sport. Mercoledì 1° luglio, alle ore 10, nella Sala dell’Orologio di Palazzo Marino, il sindaco Giuseppe Sala conferirà l’Ambrogino d’oro alla sciatrice Federica Brignone. Lo comunica il Comune di Milano.

La cerimonia a Palazzo Marino

L’appuntamento è fissato per le 10 nella Sala dell’Orologio, una delle sale di rappresentanza del municipio milanese. A consegnare il riconoscimento sarà direttamente il sindaco, in una cerimonia istituzionale dedicata alla campionessa di sci. Palazzo Marino, sede del Comune di Milano dal 1861, affaccia su Piazza della Scala ed è il luogo in cui si svolgono le principali cerimonie ufficiali della città.

Cos’è l’Ambrogino d’oro

L’Ambrogino d’oro è il nome con cui sono note le Civiche Benemerenze del Comune di Milano: l’onorificenza con cui la città premia persone, enti e associazioni che si sono distinti per meriti nei più diversi campi, dalla cultura allo sport, dall’impegno sociale alla ricerca. Prende il nome da Sant’Ambrogio, patrono di Milano, e le benemerenze vengono tradizionalmente consegnate ogni anno intorno al 7 dicembre, giorno della festa del patrono. La consegna a singole personalità in altre date, come in questo caso, sottolinea il carattere speciale del riconoscimento.

Il conferimento a una figura dello sport si inserisce nella tradizione milanese di legare la propria onorificenza civica anche ai risultati sportivi, in un periodo in cui la città guarda con attenzione al mondo della neve anche in vista degli appuntamenti olimpici.

Accrediti stampa entro oggi

La cerimonia è aperta alla stampa, ma con accredito obbligatorio. Le richieste vanno inviate all’indirizzo email [email protected] entro e non oltre le ore 19 di oggi, martedì 30 giugno. Nella richiesta è obbligatorio indicare nome, cognome e testata di tutte le persone per cui si chiede l’accesso, specificando il ruolo: giornalista, giornalista tv, operatore, tecnico o fotografo.

Per chi segue le iniziative dell’amministrazione e gli appuntamenti pubblici in città, è utile tenere d’occhio anche le altre cose da fare a Milano nei prossimi giorni.