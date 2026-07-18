Comunicati e notizie istituzionali

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Restauro monumenti Milano: sponsor per Vittorio Emanuele II
Il Comune cerca sponsor per restaurare la statua di Vittorio Emanuele II e il Casello daziario Est di Porta Venezia. Proposte entro il 30 ottobre.
Notizie e guide su Milano · dal 2005
Sezione
Comunicati e notizie da Comune di Milano, Regione Lombardia, Città Metropolitana ed enti del territorio.
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In questa sezione raccogliamo le notizie istituzionali su Milano a partire dai comunicati ufficiali di Comune di Milano e Città Metropolitana. Ogni articolo è riscritto in forma chiara e cita sempre la fonte originale, con il link al comunicato di partenza: provvedimenti, lavori e viabilità, bandi e avvisi, eventi e iniziative aperte ai cittadini. Per i dati di servizio aggiornati ogni giorno vedi Milano oggi; per le guide pratiche la sezione Servizi.
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Il Comune cerca sponsor per restaurare la statua di Vittorio Emanuele II e il Casello daziario Est di Porta Venezia. Proposte entro il 30 ottobre.
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Milano ospita il 21 ottobre CES Unveiled, tappa europea di Road to CES. Il 21 luglio a Palazzo Marino la presentazione del protocollo d'intesa.
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Pubblicati Rapporto preliminare e sintesi del Piano del Verde e del Paesaggio: 17 azioni in 5 direttrici. Contributi e osservazioni fino al 31 agosto 2026.
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Terminati i lavori da 3,5 milioni PNRR in via Graziano Imperatore 40: barriere abbattute, 17 alloggi recuperati, cortile rinnovato. Festa domenica 19 luglio.
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Allerta gialla per temporali a Milano dalle 17 di giovedì 16 luglio alle 14 di venerdì 17. Attenzione a sottopassi e aree a rischio esondazione.
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Il Comune di Milano cerca sponsor per alberi e luminarie del Natale 2026: piazza Duomo torna nel bando dopo tre anni. Scadenze 15 settembre e 15 ottobre.
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A 79 anni dal naufragio della motobarca Annamaria, il Comune depone un omaggio al memoriale delle piccole vittime al Cimitero Maggiore.
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Dal pomeriggio di mercoledì 15 luglio allerta arancione a Milano per temporali, con raffiche fino a 100 km/h. Le raccomandazioni della Protezione civile.
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Milano revoca con effetto immediato l'autorizzazione a Bird per i monopattini in sharing: 21 mezzi su 36 senza la targa obbligatoria. Restano Dott e Lime.
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Domenica 19 luglio alle 16.45 ai Giardini Falcone e Borsellino la cerimonia per il 34° anniversario della strage di via D'Amelio, con Comune e antimafia.
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Il Comune di Milano cerca operatori per un murale sulla scuola di viale delle Rimembranze a Lambrate: 65mila euro, domande entro il 29 luglio 2026.
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Martedì 14 luglio alle 9:30 alla Casa delle Associazioni di via Marsala l'incontro su comunicazione, etica e relazioni con gli assessori Conte e Bottero.
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Lunedì 13 luglio a Palazzo Marino: movimento cooperativo, Regolamento dei Municipi, debiti fuori bilancio e mozioni su campi nomadi e piazza Tirana.
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Via Mazzini chiusa dal 13 luglio al 19 agosto tra il civico 15 e piazza Missori per il rinnovo dei binari del tram. Deviazioni ATM, pedoni sempre garantiti.
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Il Comune mette a bando il terzo piano della Casa Museo Boschi Di Stefano e l'ex Cinema Orchidea: concessioni culturali di 18 anni tramite gara pubblica.
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Sabato 11 luglio allerta gialla per temporali a Milano dalle 12 a mezzanotte: attenzione a sottopassi, aree a rischio esondazione ed eventi all'aperto.
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Il Comune di Milano lancerà un bando da 140mila euro per lo sport inclusivo, finanziato dai biglietti di Inter e Milan per i tifosi con disabilità.
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Il Comune mette a bando uno spazio di 300 mq su tre livelli in Galleria: destinazione retail, canone base 867mila euro l'anno, concessione di 18 anni.
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La Giunta approva le linee di indirizzo del Piano del Verde e del Paesaggio: presentazione pubblica il 24 luglio a Palazzo Marino, poi il Consiglio comunale.
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Il Comune di Milano cerca chi organizzerà il Capodanno 2026 in piazza Duomo: manifestazioni di interesse entro le ore 12 del 10 agosto. Come partecipare.
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Il Consiglio comunale aggiorna l'elenco degli immobili dismessi: entrano due edifici di via Ajraghi e via Grassi, nel Municipio 8. Due anni per le proposte.
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La Giunta aggiorna la ZTL Isola dopo il pre-esercizio: accesso per turnisti, negozi, consegne e sharing; targa del caregiver per gli over 75. Cosa cambia.
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Duecento penne nere in Galleria Vittorio Emanuele II per i 107 anni dell'Ana, nata lì nel 1919. Presenti il presidente Favero e l'assessore Conte.
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Sabato 11 luglio alle 22 in via Morozzo della Rocca la commemorazione di Giorgio Ambrosoli, 47 anni dopo l'omicidio: interventi di Libera e della famiglia.