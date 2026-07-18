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Sezione

Comunicati e notizie istituzionali

Comunicati e notizie da Comune di Milano, Regione Lombardia, Città Metropolitana ed enti del territorio.

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In questa sezione raccogliamo le notizie istituzionali su Milano a partire dai comunicati ufficiali di Comune di Milano e Città Metropolitana. Ogni articolo è riscritto in forma chiara e cita sempre la fonte originale, con il link al comunicato di partenza: provvedimenti, lavori e viabilità, bandi e avvisi, eventi e iniziative aperte ai cittadini. Per i dati di servizio aggiornati ogni giorno vedi Milano oggi; per le guide pratiche la sezione Servizi.