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Omnimilano non è una testata giornalistica registrata: è un sito informativo, aggiornato senza periodicità fissa.

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La nostra linea editoriale si fonda su tre regole:

Solo fonti ufficiali e dati reali. Le notizie istituzionali partono dai comunicati di Comune di Milano e Città Metropolitana: ogni articolo cita e linka sempre la fonte originale . Non pubblichiamo nulla che non sia verificabile.

Le notizie istituzionali partono dai comunicati di Comune di Milano e Città Metropolitana: ogni articolo . Non pubblichiamo nulla che non sia verificabile. Dati con provenienza dichiarata. Le pagine di servizio (meteo, Area C, qualità dell'aria, mercati) si basano su open data di enti pubblici e indicano sempre la data effettiva del dato. Per i dettagli vedi il disclaimer.

Le pagine di servizio (meteo, Area C, qualità dell'aria, mercati) si basano su open data di enti pubblici e indicano sempre la data effettiva del dato. Per i dettagli vedi il disclaimer. Trasparenza sull'automazione. Una parte dei contenuti è prodotta con l'aiuto di strumenti automatici a partire da fonti ufficiali e dati aperti, e segue regole editoriali fisse: attribuzione obbligatoria, nessun fatto inventato, qualità prima del volume.

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