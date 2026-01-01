Disclaimer

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Ultimo aggiornamento: maggio 2026.

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Meteo : dati forniti da Open-Meteo; le previsioni sono per loro natura soggette a incertezza.

: dati forniti da Open-Meteo; le previsioni sono per loro natura soggette a incertezza. Qualità dell'aria : dati di ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia , riferiti alla stazione di rilevamento indicata e alla data riportata.

: dati di , riferiti alla stazione di rilevamento indicata e alla data riportata. Area C: stato calcolato in base alle regole ordinarie (giorni feriali, festività). In casi straordinari il Comune può modificarne l'operatività.

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