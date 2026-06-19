Guide e approfondimenti su Milano

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GAM Milano: la Galleria d'Arte Moderna a Villa Reale
Guida alla GAM, Galleria d'Arte Moderna di Milano nella Villa Reale di via Palestro: l'Ottocento lombardo, Hayez e Segantini, e come arrivare a Palestro.
Notizie e guide su Milano · dal 2005
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Contenuti evergreen: quartieri, storia, cosa fare, curiosità e itinerari nella città di Milano.
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Approfondimenti che durano nel tempo: cosa vedere e cosa fare in città, i grandi monumenti, la storia di Milano, le tradizioni e gli itinerari. Per esplorare la città zona per zona, vedi la guida ai quartieri.
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Guida alla GAM, Galleria d'Arte Moderna di Milano nella Villa Reale di via Palestro: l'Ottocento lombardo, Hayez e Segantini, e come arrivare a Palestro.
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Guida al MUBA, il Museo dei Bambini di Milano alla Rotonda della Besana: mostre-gioco interattive, laboratori e attività per famiglie, e come arrivare.
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Guida al Museo del Novecento all'Arengario in piazza Duomo: arte italiana del XX secolo, futurismo, Boccioni e Fontana, orari e come arrivare al Duomo in metro.
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Guida al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano: le gallerie di Leonardo, il sottomarino Toti e come arrivare a Sant'Ambrogio.
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Guida al Museo di Storia Naturale di Milano ai Giardini di Porta Venezia: dinosauri, diorami e mineralogia, e come arrivare in metro a Palestro.
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Guida a Fiera Milano: Rho Fiera o Fieramilano City, come arrivare in metro M1 e in treno, e le fiere principali come Salone del Mobile ed EICMA.
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Guida alle Gallerie d'Italia di Piazza Scala, il museo di Intesa Sanpaolo a Milano: la collezione dell'Otto e Novecento, orari e come arrivare in metro.
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Guida al MUDEC, il Museo delle Culture in via Tortona a Milano: cos'è, collezione e mostre, orari e come arrivare in metro (Sant'Agostino, Porta Genova).
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Guida a Palazzo Reale, il polo delle grandi mostre di Milano accanto al Duomo: cos'è, biglietti e prenotazioni, orari e come arrivare in metro.
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Guida alla Triennale di Milano, nel Parco Sempione: il Museo del Design Italiano, le mostre, il Palazzo dell'Arte, gli orari e come arrivare in metro a Cadorna.
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A Linate e Malpensa c'è «Libri al volo», il bookcrossing di SEA: porta un libro, prendine un altro. Come funziona, dove trovarlo e chi l'ha ideato.
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Guida all'aperitivo a Milano: storia, l'apericena e le zone migliori per un drink, dai Navigli a Brera fino a Porta Venezia e Isola.
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Guida al Castello Sforzesco di Milano: storia, i musei civici, la Pietà Rondanini di Michelangelo, il Parco Sempione e come arrivare.
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Guida pratica al Cenacolo Vinciano: come vedere l'Ultima Cena di Leonardo a Santa Maria delle Grazie, perché la prenotazione è obbligatoria e come arrivare.
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Guida al Cimitero Monumentale di Milano: storia, il Famedio, le tombe d'arte e i personaggi illustri sepolti. Cosa vedere e come arrivare in M5.
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Guida al Duomo di Milano: storia, architettura gotica, la Madonnina, la salita alle terrazze, i biglietti e come arrivare in metro.
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Cosa fare a Milano con i bambini: musei interattivi, acquario, planetario, parchi gioco e parchi divertimento vicini. Guida pratica per famiglie.
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Milano gratis: musei civici a ingresso libero, chiese, parchi, viste panoramiche e quartieri da passeggiare. Guida pratica per visitare la città a costo zero.
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Nel 2016 Milano presentò alla Darsena il primo toilet bus d'Europa: un autobus ATM elettrico trasformato in bagno pubblico itinerante.
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Guida al Natale a Milano: mercatino in Duomo, fiera Oh Bej! Oh Bej! a Sant'Ambrogio, luminarie, piste di pattinaggio e tradizioni del panettone.