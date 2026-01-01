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Servizi · Mercati

Mercati a Milano

Tutti gli 85 mercati settimanali rionali: quali sono aperti oggi, gli orari e la zona, giorno per giorno. Sulla mappa trovi quello più vicino a te.

Mercati di oggi · sabato

20 mercati aperti oggi: Adriano (7:30-14:00) · Arcangeli (7:30-14:00) · Ardissone (7:30-14:00) · Asmara (7:30-14:00) · Benedetto Marcello (7:30-14:00mar/16:00sab) · Ciccotti (7:30-18:00) · Darsena (F. Senigallia) (7:30-18:00) · Della Rondine (7:30-14:00) · Falck (7:30-14:00) · Fauchè (7:30-14:00mar/18:00sab) · Garigliano Segmento 1 (7:30-14:00mar/18:00sab) · Martesana (Aristotele) (7:30-14:00) · Oglio (7:30-14:00) · Osoppo (7:30-14:00gio/17:00sab) · Papiniano (7:30-14:00mar/18:00sab) · Porta Nuova (7:30-14:00) · Q.re Olmi (Betulle) (7:30-14:00) · Rogoredo (7:30-14:00) · Tabacchi - Baravalle - Gi (7:30-15:00) · Valvassori Peroni (7:30-18:00)

I mercati rionali scoperti sono i mercati di strada di quartiere: banchi di frutta, verdura, pesce e formaggi accanto a quelli non alimentari (abbigliamento, scarpe, casalinghi, tessuti). Ogni mercato ha un giorno fisso della settimana e una zona precisa: in tutto a Milano sono 85, in tutti i municipi.

Quasi tutti si tengono al mattino, dalle 7:30 alle 14:00. I più grandi, di sabato, proseguono fino al pomeriggio. Tra i più estesi per numero di banchi ci sono Martini (339 posteggi), Calvi (323 posteggi), Crema - Piacenza (242 posteggi), Marco Aurelio (232 posteggi). Vai presto per la scelta migliore al banco alimentare, più tardi per gli sconti di fine giornata.

⚠️ I dati provengono dall'ultima versione pubblicata dal Comune (maggio 2024). Giorni e sedi dei mercati cambiano raramente, ma per variazioni recenti conviene verificare sul portale open data del Comune.

Mercati del lunedì · 14

  • Mercato Arpino - Ferrieri 7:30-14:00
    Quinto Romano · Municipio 7 · 18 posteggi
  • Mercato Bisnati - Trechi 7:30-14:00
    Bruzzano · Municipio 9 · 35 posteggi
  • Mercato Cambini 7:30-14:00
    Padova - Turro - Crescenzago · Municipio 2 · 111 posteggi
  • Mercato Cesariano 7:30-14:00
    Sarpi · Municipio 1 · 81 posteggi
  • Mercato De Predis 7:30-14:00
    Villapizzone - Cagnola - Boldinasco · Municipio 8 · 199 posteggi
  • Mercato Ettore Ponti 7:30-14:00
    Moncucco - San Cristoforo · Municipio 6 · 131 posteggi
  • Mercato Ghini 7:30-14:00
    Morivione · Municipio 5 · 39 posteggi
  • Mercato Kramer 7:30-14:00
    Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte · Municipio 3 · 92 posteggi
  • Mercato Moretto Da Brescia 7:30-14:00
    Citta' Studi · Municipio 3 · 221 posteggi
  • Mercato Palmi 7:30-14:00
    Forze Armate · Municipio 7 · 65 posteggi
  • Mercato Pisani Dossi 7:30-14:00
    Cimiano - Rottole - Q.re Feltre · Municipio 3 · 36 posteggi
  • Mercato San Marco 7:30-14:00
    Brera · Municipio 1 · 48 posteggi
  • Mercato Santa Teresa 7:30-14:00
    Stadera - Chiesa Rossa - Q.re Torretta - Conca Fallata · Municipio 5 · 58 posteggi
  • Mercato Zamagna 7:30-14:00
    San Siro · Municipio 7 · 153 posteggi

Mercati del martedì · 14

  • Mercato Arioli Venegoni 7:30-14:00
    Forze Armate · Municipio 7 · 43 posteggi
  • Mercato Barigozzi 7:30-14:00
    Taliedo - Morsenchio - Q.re Forlanini · Municipio 4 · 18 posteggi
  • Mercato Benedetto Marcello 7:30-14:00mar/16:00sab
    Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte · Municipio 3 · 167 posteggi
  • Mercato Bonola 7:30-14:00
    Q.re Gallaratese - Q.re San Leonardo - Lampugnano · Municipio 8 · 125 posteggi
  • Mercato Eustachi 7:30-14:00
    Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte · Municipio 3 · 118 posteggi
  • Mercato Fauchè 7:30-14:00mar/18:00sab
    Sarpi · Municipio 8 · 138 posteggi
  • Mercato Garigliano Segmento 1 7:30-14:00mar/18:00sab
    Isola · Municipio 9 · 194 posteggi
  • Mercato Gratosoglio Sud 7:30-14:00
    Gratosoglio - Q.re Missaglia - Q.re Terrazze · Municipio 5 · 76 posteggi
  • Mercato Mompiani 7:30-14:00
    Lodi - Corvetto · Municipio 4 · 219 posteggi
  • Mercato Papiniano 7:30-14:00mar/18:00sab
    Magenta - S. Vittore · Municipio 1 · 221 posteggi
  • Mercato Pascarella 7:30-14:00
    Quarto Oggiaro - Vialba - Musocco · Municipio 8 · 55 posteggi
  • Mercato San Miniato 7:30-14:00
    Niguarda - Ca' Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi · Municipio 9 · 37 posteggi
  • Mercato Strozzi 7:30-14:00
    Bande Nere · Municipio 6 · 89 posteggi
  • Mercato Vasari 7:30-14:00
    Pta Romana · Municipio 4 · 111 posteggi

Mercati del mercoledì · 14

  • Mercato Bentivoglio 7:30-14:00
    Forze Armate · Municipio 7 · 86 posteggi
  • Mercato Borsi 7:30-14:00
    Porta Ticinese - Conchetta · Municipio 6 · 28 posteggi
  • Mercato Cermenate 7:30-14:00
    Tibaldi · Municipio 5 · 171 posteggi
  • Mercato De Capitani 7:30-14:00
    Bovisa · Municipio 9 · 97 posteggi
  • Mercato Gaeta 7:30-14:00
    Affori · Municipio 9 · 147 posteggi
  • Mercato Giussani 7:30-14:00
    Ronchetto Sul Naviglio - Q.re Lodovico Il Moro · Municipio 6 · 142 posteggi
  • Mercato Martini 7:30-14:00
    Umbria - Molise - Calvairate · Municipio 4 · 339 posteggi
  • Mercato Monza 7:30-14:00
    Gorla - Precotto · Municipio 2 · 61 posteggi
  • Mercato Pareto 7:30-14:00
    Maggiore - Musocco - Certosa · Municipio 8 · 54 posteggi
  • Mercato Rancati 7:30-14:00
    Padova - Turro - Crescenzago · Municipio 2 · 98 posteggi
  • Mercato Val Di Ledro 7:30-14:00
    Niguarda - Ca' Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi · Municipio 9 · 61 posteggi
  • Mercato Vespri Siciliani 7:30-14:00
    Giambellino · Municipio 6 · 130 posteggi
  • Mercato Vittorelli 7:30-14:00
    Padova - Turro - Crescenzago · Municipio 2 · 67 posteggi
  • Mercato Zuretti 7:30-14:00
    Greco - Segnano · Municipio 2 · 82 posteggi

Mercati del giovedì · 15

  • Mercato Ampere 7:30-14:00
    Citta' Studi · Municipio 3 · 191 posteggi
  • Mercato Calatafimi 7:30-14:00
    Porta Ticinese - Conca Del Naviglio · Municipio 1 · 49 posteggi
  • Mercato Calvi 7:30-14:00
    Xxii Marzo · Municipio 4 · 323 posteggi
  • Mercato Cesariano 7:30-14:00
    Sarpi · Municipio 1 · 81 posteggi
  • Mercato De Predis 7:30-14:00
    Villapizzone - Cagnola - Boldinasco · Municipio 8 · 199 posteggi
  • Mercato Di Rudini 7:30-14:00
    Barona · Municipio 6 · 144 posteggi
  • Mercato Gelsomini (Segneri) 7:30-14:00
    Giambellino · Municipio 6 · 129 posteggi
  • Mercato Orbetello 7:30-14:00
    Cimiano - Rottole - Q.re Feltre · Municipio 3 · 44 posteggi
  • Mercato Osoppo 7:30-14:00gio/17:00sab
    San Siro · Municipio 7 · 194 posteggi
  • Mercato Rombon 7:30-14:00
    Lambrate - Ortica · Municipio 3 · 26 posteggi
  • Mercato San Marco 7:30-14:00
    Brera · Municipio 1 · 48 posteggi
  • Mercato Tonezza 7:30-14:00
    Bande Nere · Municipio 7 · 71 posteggi
  • Mercato Traversi 7:30-14:00
    Quarto Oggiaro - Vialba - Musocco · Municipio 8 · 176 posteggi
  • Mercato Ungheria 7:30-14:00
    Taliedo - Morsenchio - Q.re Forlanini · Municipio 4 · 28 posteggi
  • Mercato Val Maira 7:30-14:00
    Niguarda - Ca' Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi · Municipio 9 · 163 posteggi

Mercati del venerdì · 15

  • Mercato Benaco 7:30-14:00
    Scalo Romana · Municipio 5 · 30 posteggi
  • Mercato Bonola 7:30-14:00
    Q.re Gallaratese - Q.re San Leonardo - Lampugnano · Municipio 8 · 125 posteggi
  • Mercato Canaletto 7:30-14:00
    Citta' Studi · Municipio 3 · 197 posteggi
  • Mercato Carbonia (Drago - Cittadini Arsia - Zoagli) 7:30-14:00
    Quarto Oggiaro - Vialba - Musocco · Municipio 8 · 25 posteggi
  • Mercato Catone 7:30-14:00
    Bovisa · Municipio 9 · 126 posteggi
  • Mercato Crema - Piacenza 7:30-14:00
    Pta Romana · Municipio 5 · 242 posteggi
  • Mercato Curiel 7:30-14:00
    Moncucco - San Cristoforo · Municipio 6 · 84 posteggi
  • Mercato Dei Guarneri 7:30-14:00
    Vigentino - Q.re Fatima · Municipio 5 · 38 posteggi
  • Mercato Gratosoglio Nord 7:30-14:00
    Gratosoglio - Q.re Missaglia - Q.re Terrazze · Municipio 5 · 54 posteggi
  • Mercato Marco Aurelio 7:30-14:00
    Loreto - Casoretto - Nolo · Municipio 2 · 232 posteggi
  • Mercato Neera 7:30-14:00
    Stadera - Chiesa Rossa - Q.re Torretta - Conca Fallata · Municipio 5 · 53 posteggi
  • Mercato Pistoia 7:30-14:00
    Baggio - Q.re Degli Olmi - Q.re Valsesia · Municipio 7 · 33 posteggi
  • Mercato Quinto Alpini - Pagano 7:30-14:00
    Pagano · Municipio 1 · 102 posteggi
  • Mercato Stresa 7:30-14:00
    Maciachini - Maggiolina · Municipio 2 · 61 posteggi
  • Mercato Via F.lli Di Dio (Ex Cabella) 7:30-14:00
    Forze Armate · Municipio 7 · 12 posteggi

Mercati del sabato · 20

  • Mercato Adriano 7:30-14:00
    Adriano · Municipio 2 · 9 posteggi
  • Mercato Arcangeli 7:30-14:00
    Quarto Cagnino · Municipio 7 · 31 posteggi
  • Mercato Ardissone 7:30-14:00
    Villapizzone - Cagnola - Boldinasco · Municipio 8 · 39 posteggi
  • Mercato Asmara 7:30-14:00
    Maciachini - Maggiolina · Municipio 9 · 39 posteggi
  • Mercato Benedetto Marcello 7:30-14:00mar/16:00sab
    Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte · Municipio 3 · 167 posteggi
  • Mercato Ciccotti 7:30-18:00
    Bovisasca · Municipio 9 · 86 posteggi
  • Mercato Darsena (F. Senigallia) 7:30-18:00
    Porta Ticinese - Conchetta · Municipio 6 · 106 posteggi
  • Mercato Della Rondine 7:30-14:00
    Lorenteggio · Municipio 6 · 76 posteggi
  • Mercato Falck 7:30-14:00
    Q.re Gallaratese - Q.re San Leonardo - Lampugnano · Municipio 8 · 89 posteggi
  • Mercato Fauchè 7:30-14:00mar/18:00sab
    Sarpi · Municipio 8 · 138 posteggi
  • Mercato Garigliano Segmento 1 7:30-14:00mar/18:00sab
    Isola · Municipio 9 · 194 posteggi
  • Mercato Martesana (Aristotele) 7:30-14:00
    Gorla - Precotto · Municipio 2 · 53 posteggi
  • Mercato Oglio 7:30-14:00
    Lodi - Corvetto · Municipio 4 · 60 posteggi
  • Mercato Osoppo 7:30-14:00gio/17:00sab
    San Siro · Municipio 7 · 194 posteggi
  • Mercato Papiniano 7:30-14:00mar/18:00sab
    Magenta - S. Vittore · Municipio 1 · 221 posteggi
  • Mercato Porta Nuova 7:30-14:00
    Brera · Municipio 1 · 29 posteggi
  • Mercato Q.re Olmi (Betulle) 7:30-14:00
    Baggio - Q.re Degli Olmi - Q.re Valsesia · Municipio 7 · 28 posteggi
  • Mercato Rogoredo 7:30-14:00
    Triulzo Superiore · Municipio 4 · 216 posteggi
  • Mercato Tabacchi - Baravalle - Gi 7:30-15:00
    Porta Ticinese - Conca Del Naviglio · Municipio 5 · 107 posteggi
  • Mercato Valvassori Peroni 7:30-18:00
    Citta' Studi · Municipio 3 · 194 posteggi

Mercati del domenica · 2

  • Mercato Pagano Mm1 7:30-16:00
    Pagano · Municipio 7 · 162 posteggi
  • Mercato Vittorini 7:30-14:00
    Monlue' - Ponte Lambro · Municipio 4 · 34 posteggi