Tutti gli 85 mercati settimanali rionali: quali sono aperti oggi , gli orari e la zona, giorno per giorno. Sulla mappa trovi quello più vicino a te.

I mercati rionali scoperti sono i mercati di strada di quartiere: banchi di frutta, verdura, pesce e formaggi accanto a quelli non alimentari (abbigliamento, scarpe, casalinghi, tessuti). Ogni mercato ha un giorno fisso della settimana e una zona precisa: in tutto a Milano sono 85, in tutti i municipi.

Quasi tutti si tengono al mattino, dalle 7:30 alle 14:00. I più grandi, di sabato, proseguono fino al pomeriggio. Tra i più estesi per numero di banchi ci sono Martini (339 posteggi), Calvi (323 posteggi), Crema - Piacenza (242 posteggi), Marco Aurelio (232 posteggi). Vai presto per la scelta migliore al banco alimentare, più tardi per gli sconti di fine giornata.

⚠️ I dati provengono dall'ultima versione pubblicata dal Comune (maggio 2024). Giorni e sedi dei mercati cambiano raramente, ma per variazioni recenti conviene verificare sul portale open data del Comune.