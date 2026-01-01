Servizi · Mercati
Mercati a Milano
Tutti gli 85 mercati settimanali rionali: quali sono aperti oggi, gli orari e la zona, giorno per giorno. Sulla mappa trovi quello più vicino a te.
Mercati di oggi · sabato
20 mercati aperti oggi: Adriano (7:30-14:00) · Arcangeli (7:30-14:00) · Ardissone (7:30-14:00) · Asmara (7:30-14:00) · Benedetto Marcello (7:30-14:00mar/16:00sab) · Ciccotti (7:30-18:00) · Darsena (F. Senigallia) (7:30-18:00) · Della Rondine (7:30-14:00) · Falck (7:30-14:00) · Fauchè (7:30-14:00mar/18:00sab) · Garigliano Segmento 1 (7:30-14:00mar/18:00sab) · Martesana (Aristotele) (7:30-14:00) · Oglio (7:30-14:00) · Osoppo (7:30-14:00gio/17:00sab) · Papiniano (7:30-14:00mar/18:00sab) · Porta Nuova (7:30-14:00) · Q.re Olmi (Betulle) (7:30-14:00) · Rogoredo (7:30-14:00) · Tabacchi - Baravalle - Gi (7:30-15:00) · Valvassori Peroni (7:30-18:00)
I mercati rionali scoperti sono i mercati di strada di quartiere: banchi di frutta, verdura, pesce e formaggi accanto a quelli non alimentari (abbigliamento, scarpe, casalinghi, tessuti). Ogni mercato ha un giorno fisso della settimana e una zona precisa: in tutto a Milano sono 85, in tutti i municipi.
Quasi tutti si tengono al mattino, dalle 7:30 alle 14:00. I più grandi, di sabato, proseguono fino al pomeriggio. Tra i più estesi per numero di banchi ci sono Martini (339 posteggi), Calvi (323 posteggi), Crema - Piacenza (242 posteggi), Marco Aurelio (232 posteggi). Vai presto per la scelta migliore al banco alimentare, più tardi per gli sconti di fine giornata.
⚠️ I dati provengono dall'ultima versione pubblicata dal Comune (maggio 2024). Giorni e sedi dei mercati cambiano raramente, ma per variazioni recenti conviene verificare sul portale open data del Comune.
Mercati del lunedì · 14
- Mercato Arpino - Ferrieri 7:30-14:00Quinto Romano · Municipio 7 · 18 posteggi
- Mercato Bisnati - Trechi 7:30-14:00Bruzzano · Municipio 9 · 35 posteggi
- Mercato Cambini 7:30-14:00Padova - Turro - Crescenzago · Municipio 2 · 111 posteggi
- Mercato Cesariano 7:30-14:00Sarpi · Municipio 1 · 81 posteggi
- Mercato De Predis 7:30-14:00Villapizzone - Cagnola - Boldinasco · Municipio 8 · 199 posteggi
- Mercato Ettore Ponti 7:30-14:00Moncucco - San Cristoforo · Municipio 6 · 131 posteggi
- Mercato Ghini 7:30-14:00Morivione · Municipio 5 · 39 posteggi
- Mercato Kramer 7:30-14:00Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte · Municipio 3 · 92 posteggi
- Mercato Moretto Da Brescia 7:30-14:00Citta' Studi · Municipio 3 · 221 posteggi
- Mercato Palmi 7:30-14:00Forze Armate · Municipio 7 · 65 posteggi
- Mercato Pisani Dossi 7:30-14:00Cimiano - Rottole - Q.re Feltre · Municipio 3 · 36 posteggi
- Mercato San Marco 7:30-14:00Brera · Municipio 1 · 48 posteggi
- Mercato Santa Teresa 7:30-14:00Stadera - Chiesa Rossa - Q.re Torretta - Conca Fallata · Municipio 5 · 58 posteggi
- Mercato Zamagna 7:30-14:00San Siro · Municipio 7 · 153 posteggi
Mercati del martedì · 14
- Mercato Arioli Venegoni 7:30-14:00Forze Armate · Municipio 7 · 43 posteggi
- Mercato Barigozzi 7:30-14:00Taliedo - Morsenchio - Q.re Forlanini · Municipio 4 · 18 posteggi
- Mercato Benedetto Marcello 7:30-14:00mar/16:00sabBuenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte · Municipio 3 · 167 posteggi
- Mercato Bonola 7:30-14:00Q.re Gallaratese - Q.re San Leonardo - Lampugnano · Municipio 8 · 125 posteggi
- Mercato Eustachi 7:30-14:00Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte · Municipio 3 · 118 posteggi
- Mercato Fauchè 7:30-14:00mar/18:00sabSarpi · Municipio 8 · 138 posteggi
- Mercato Garigliano Segmento 1 7:30-14:00mar/18:00sabIsola · Municipio 9 · 194 posteggi
- Mercato Gratosoglio Sud 7:30-14:00Gratosoglio - Q.re Missaglia - Q.re Terrazze · Municipio 5 · 76 posteggi
- Mercato Mompiani 7:30-14:00Lodi - Corvetto · Municipio 4 · 219 posteggi
- Mercato Papiniano 7:30-14:00mar/18:00sabMagenta - S. Vittore · Municipio 1 · 221 posteggi
- Mercato Pascarella 7:30-14:00Quarto Oggiaro - Vialba - Musocco · Municipio 8 · 55 posteggi
- Mercato San Miniato 7:30-14:00Niguarda - Ca' Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi · Municipio 9 · 37 posteggi
- Mercato Strozzi 7:30-14:00Bande Nere · Municipio 6 · 89 posteggi
- Mercato Vasari 7:30-14:00Pta Romana · Municipio 4 · 111 posteggi
Mercati del mercoledì · 14
- Mercato Bentivoglio 7:30-14:00Forze Armate · Municipio 7 · 86 posteggi
- Mercato Borsi 7:30-14:00Porta Ticinese - Conchetta · Municipio 6 · 28 posteggi
- Mercato Cermenate 7:30-14:00Tibaldi · Municipio 5 · 171 posteggi
- Mercato De Capitani 7:30-14:00Bovisa · Municipio 9 · 97 posteggi
- Mercato Gaeta 7:30-14:00Affori · Municipio 9 · 147 posteggi
- Mercato Giussani 7:30-14:00Ronchetto Sul Naviglio - Q.re Lodovico Il Moro · Municipio 6 · 142 posteggi
- Mercato Martini 7:30-14:00Umbria - Molise - Calvairate · Municipio 4 · 339 posteggi
- Mercato Monza 7:30-14:00Gorla - Precotto · Municipio 2 · 61 posteggi
- Mercato Pareto 7:30-14:00Maggiore - Musocco - Certosa · Municipio 8 · 54 posteggi
- Mercato Rancati 7:30-14:00Padova - Turro - Crescenzago · Municipio 2 · 98 posteggi
- Mercato Val Di Ledro 7:30-14:00Niguarda - Ca' Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi · Municipio 9 · 61 posteggi
- Mercato Vespri Siciliani 7:30-14:00Giambellino · Municipio 6 · 130 posteggi
- Mercato Vittorelli 7:30-14:00Padova - Turro - Crescenzago · Municipio 2 · 67 posteggi
- Mercato Zuretti 7:30-14:00Greco - Segnano · Municipio 2 · 82 posteggi
Mercati del giovedì · 15
- Mercato Ampere 7:30-14:00Citta' Studi · Municipio 3 · 191 posteggi
- Mercato Calatafimi 7:30-14:00Porta Ticinese - Conca Del Naviglio · Municipio 1 · 49 posteggi
- Mercato Calvi 7:30-14:00Xxii Marzo · Municipio 4 · 323 posteggi
- Mercato Cesariano 7:30-14:00Sarpi · Municipio 1 · 81 posteggi
- Mercato De Predis 7:30-14:00Villapizzone - Cagnola - Boldinasco · Municipio 8 · 199 posteggi
- Mercato Di Rudini 7:30-14:00Barona · Municipio 6 · 144 posteggi
- Mercato Gelsomini (Segneri) 7:30-14:00Giambellino · Municipio 6 · 129 posteggi
- Mercato Orbetello 7:30-14:00Cimiano - Rottole - Q.re Feltre · Municipio 3 · 44 posteggi
- Mercato Osoppo 7:30-14:00gio/17:00sabSan Siro · Municipio 7 · 194 posteggi
- Mercato Rombon 7:30-14:00Lambrate - Ortica · Municipio 3 · 26 posteggi
- Mercato San Marco 7:30-14:00Brera · Municipio 1 · 48 posteggi
- Mercato Tonezza 7:30-14:00Bande Nere · Municipio 7 · 71 posteggi
- Mercato Traversi 7:30-14:00Quarto Oggiaro - Vialba - Musocco · Municipio 8 · 176 posteggi
- Mercato Ungheria 7:30-14:00Taliedo - Morsenchio - Q.re Forlanini · Municipio 4 · 28 posteggi
- Mercato Val Maira 7:30-14:00Niguarda - Ca' Granda - Prato Centenaro - Q.re Fulvio Testi · Municipio 9 · 163 posteggi
Mercati del venerdì · 15
- Mercato Benaco 7:30-14:00Scalo Romana · Municipio 5 · 30 posteggi
- Mercato Bonola 7:30-14:00Q.re Gallaratese - Q.re San Leonardo - Lampugnano · Municipio 8 · 125 posteggi
- Mercato Canaletto 7:30-14:00Citta' Studi · Municipio 3 · 197 posteggi
- Mercato Carbonia (Drago - Cittadini Arsia - Zoagli) 7:30-14:00Quarto Oggiaro - Vialba - Musocco · Municipio 8 · 25 posteggi
- Mercato Catone 7:30-14:00Bovisa · Municipio 9 · 126 posteggi
- Mercato Crema - Piacenza 7:30-14:00Pta Romana · Municipio 5 · 242 posteggi
- Mercato Curiel 7:30-14:00Moncucco - San Cristoforo · Municipio 6 · 84 posteggi
- Mercato Dei Guarneri 7:30-14:00Vigentino - Q.re Fatima · Municipio 5 · 38 posteggi
- Mercato Gratosoglio Nord 7:30-14:00Gratosoglio - Q.re Missaglia - Q.re Terrazze · Municipio 5 · 54 posteggi
- Mercato Marco Aurelio 7:30-14:00Loreto - Casoretto - Nolo · Municipio 2 · 232 posteggi
- Mercato Neera 7:30-14:00Stadera - Chiesa Rossa - Q.re Torretta - Conca Fallata · Municipio 5 · 53 posteggi
- Mercato Pistoia 7:30-14:00Baggio - Q.re Degli Olmi - Q.re Valsesia · Municipio 7 · 33 posteggi
- Mercato Quinto Alpini - Pagano 7:30-14:00Pagano · Municipio 1 · 102 posteggi
- Mercato Stresa 7:30-14:00Maciachini - Maggiolina · Municipio 2 · 61 posteggi
- Mercato Via F.lli Di Dio (Ex Cabella) 7:30-14:00Forze Armate · Municipio 7 · 12 posteggi
Mercati del sabato · 20
- Mercato Adriano 7:30-14:00Adriano · Municipio 2 · 9 posteggi
- Mercato Arcangeli 7:30-14:00Quarto Cagnino · Municipio 7 · 31 posteggi
- Mercato Ardissone 7:30-14:00Villapizzone - Cagnola - Boldinasco · Municipio 8 · 39 posteggi
- Mercato Asmara 7:30-14:00Maciachini - Maggiolina · Municipio 9 · 39 posteggi
- Mercato Benedetto Marcello 7:30-14:00mar/16:00sabBuenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte · Municipio 3 · 167 posteggi
- Mercato Ciccotti 7:30-18:00Bovisasca · Municipio 9 · 86 posteggi
- Mercato Darsena (F. Senigallia) 7:30-18:00Porta Ticinese - Conchetta · Municipio 6 · 106 posteggi
- Mercato Della Rondine 7:30-14:00Lorenteggio · Municipio 6 · 76 posteggi
- Mercato Falck 7:30-14:00Q.re Gallaratese - Q.re San Leonardo - Lampugnano · Municipio 8 · 89 posteggi
- Mercato Fauchè 7:30-14:00mar/18:00sabSarpi · Municipio 8 · 138 posteggi
- Mercato Garigliano Segmento 1 7:30-14:00mar/18:00sabIsola · Municipio 9 · 194 posteggi
- Mercato Martesana (Aristotele) 7:30-14:00Gorla - Precotto · Municipio 2 · 53 posteggi
- Mercato Oglio 7:30-14:00Lodi - Corvetto · Municipio 4 · 60 posteggi
- Mercato Osoppo 7:30-14:00gio/17:00sabSan Siro · Municipio 7 · 194 posteggi
- Mercato Papiniano 7:30-14:00mar/18:00sabMagenta - S. Vittore · Municipio 1 · 221 posteggi
- Mercato Porta Nuova 7:30-14:00Brera · Municipio 1 · 29 posteggi
- Mercato Q.re Olmi (Betulle) 7:30-14:00Baggio - Q.re Degli Olmi - Q.re Valsesia · Municipio 7 · 28 posteggi
- Mercato Rogoredo 7:30-14:00Triulzo Superiore · Municipio 4 · 216 posteggi
- Mercato Tabacchi - Baravalle - Gi 7:30-15:00Porta Ticinese - Conca Del Naviglio · Municipio 5 · 107 posteggi
- Mercato Valvassori Peroni 7:30-18:00Citta' Studi · Municipio 3 · 194 posteggi
Mercati del domenica · 2
- Mercato Pagano Mm1 7:30-16:00Pagano · Municipio 7 · 162 posteggi
- Mercato Vittorini 7:30-14:00Monlue' - Ponte Lambro · Municipio 4 · 34 posteggi