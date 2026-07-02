Milano oggi
Milano oggi — sabato 4 luglio 2026
Meteo, Area C e info utili per la giornata. Aggiornato stamattina alle 06:50.
Meteo ⛅
23°
percepiti 24° · parzialmente nuvoloso
23° / 33°
pioggia 0%
vento 14 km/h
UV 7
Giornata calda: bevi spesso e attenzione ai raggi UV.
Area C
NON ATTIVA OGGI
Oggi è weekend: Area C non attiva, ingresso libero.Orari, costi e deroghe dell'Area C →
Qualità dell'aria (PM10)
16 µg/m³ · buona
Stazione Milano v.Senato · dato del 2026-07-02Qualità dell'aria per quartiere →
Questa pagina riassume le informazioni essenziali per vivere Milano oggi: previsioni meteo aggiornate e stato dell'Area C. Per le previsioni complete a 7 giorni puoi consultare CheTempoCheFa.
Dati meteo: Open-Meteo · Regole Area C: Comune di Milano. Pagina aggiornata automaticamente ogni mattina.