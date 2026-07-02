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Milano oggi

Milano oggi — sabato 4 luglio 2026

Meteo, Area C e info utili per la giornata. Aggiornato stamattina alle 06:50.

Meteo ⛅

23°

percepiti 24° · parzialmente nuvoloso

23° / 33°

pioggia 0%

vento 14 km/h

UV 7

Giornata calda: bevi spesso e attenzione ai raggi UV.

Area C

NON ATTIVA OGGI

Oggi è weekend: Area C non attiva, ingresso libero.

Orari, costi e deroghe dell'Area C →

Qualità dell'aria (PM10)

16 µg/m³ · buona

Stazione Milano v.Senato · dato del 2026-07-02

Qualità dell'aria per quartiere →

Questa pagina riassume le informazioni essenziali per vivere Milano oggi: previsioni meteo aggiornate e stato dell'Area C. Per le previsioni complete a 7 giorni puoi consultare CheTempoCheFa.

Dati meteo: Open-Meteo · Regole Area C: Comune di Milano. Pagina aggiornata automaticamente ogni mattina.