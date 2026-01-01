Le zone della città
Quartieri di Milano
Carattere della zona, come arrivare e la qualità dell'aria aggiornata dalla stazione ARPA più vicina.
Servizi per zona: i mercati di Milano.
Affori
Municipio 9
Quartiere residenziale del nord Milano con il Parco di Villa Litta.…
Baggio
Municipio 7
Antico borgo a ovest, con forte identità di quartiere e tradizioni popolari.…
Barona
Municipio 6
Quartiere a sud-ovest lungo il Naviglio Pavese, tra case popolari e aree verdi.…
Bicocca
Municipio 9
Quartiere a nord nato dalla riconversione Pirelli: Università Bicocca, Teatro degli Arcimb…
Bovisa
Municipio 9
Ex polo industriale, oggi sede del campus del Politecnico di Milano-Bovisa e di spazi cult…
Brera
Municipio 1
Il quartiere dell'arte di Milano: la Pinacoteca e l'Accademia di Brera, vie acciottolate, …
Chiaravalle
Municipio 5
Borgo rurale a sud con la celebre Abbazia cistercense di Chiaravalle, nel Parco Agricolo S…
Città Studi
Municipio 3
Il polo universitario di Milano (Politecnico e Statale), residenziale e vivace, con la sta…
CityLife
Municipio 8
Il quartiere dei grattacieli (le Tre Torri) e del parco, sull'area dell'ex Fiera campionar…
Corso Buenos Aires
Municipio 3
Uno dei corsi commerciali più lunghi d'Europa, asse dello shopping tra Porta Venezia e Lor…
Corvetto
Municipio 4
Quartiere popolare e multietnico del sud-est, attorno a piazzale Corvetto.…
Crescenzago
Municipio 2
Quartiere a nord-est lungo la Martesana, tra l'antico borgo e i palazzi residenziali.…
Gallaratese
Municipio 8
Grande quartiere residenziale a nord-ovest, con il complesso Monte Amiata di Aymonino e Al…
Garibaldi - Porta Nuova
Municipio 9
Il distretto verticale di Porta Nuova attorno alla stazione di Porta Garibaldi: grattaciel…
Giambellino - Lorenteggio
Municipio 6
Quartiere popolare a ovest, reso celebre da canzoni e romanzi, oggi servito dalla nuova li…
Gorla
Municipio 2
Quartiere lungo il Naviglio Martesana, con il memoriale dei Piccoli Martiri di Gorla.…
Gratosoglio
Municipio 5
Quartiere popolare dell'estremo sud, ai margini del Parco Agricolo Sud Milano.…
Isola
Municipio 9
Ex quartiere operaio diventato simbolo della Milano contemporanea con il Bosco Verticale e…
Lambrate
Municipio 3
Ex zona industriale a est, oggi distretto del design (Ventura Lambrate) con loft, studi cr…
Maciachini - Dergano
Municipio 9
Zona nord in trasformazione attorno a piazzale Maciachini, tra ex aree industriali e nuovi…
Navigli
Municipio 6
I canali del Naviglio Grande e Pavese, con la Darsena: una delle zone più vive per aperiti…
Niguarda
Municipio 9
Quartiere del nord noto per il grande ospedale Niguarda e il Parco Nord poco distante.…
NoLo
Municipio 2
"Nord di Loreto": quartiere multietnico e in rapida riqualificazione, tra street art, merc…
Ortica
Municipio 3
Piccolo borgo a est, noto per i grandi murales che raccontano la storia di Milano.…
Porta Romana
Municipio 5
Quartiere elegante e residenziale lungo l'asse di corso di Porta Romana, in forte trasform…
Porta Venezia
Municipio 1
Affacciato sui Giardini Montanelli, con palazzi liberty, vita notturna e una delle comunit…
Portello - Fiera
Municipio 8
Zona dell'ex Fiera di Milano, oggi tra residenze, parco e il polo Fieramilanocity.…
QT8 - Monte Stella
Municipio 8
Quartiere sperimentale Triennale 8 con il Monte Stella (la 'Montagnetta') e il Giardino de…
Quarto Oggiaro
Municipio 8
Quartiere popolare del nord-ovest, oggetto di importanti interventi di riqualificazione.…
Rogoredo - Santa Giulia
Municipio 4
Snodo ferroviario dell'alta velocità a sud-est e nuovo quartiere di Santa Giulia, area del…
San Siro
Municipio 7
Zona a ovest nota per lo stadio Meazza e l'ippodromo, tra grandi impianti sportivi e quart…
Sarpi (Chinatown)
Municipio 8
Via Paolo Sarpi, la Chinatown storica di Milano: isola pedonale, ristoranti e botteghe del…
Sempione
Municipio 1
Il quartiere attorno al Parco Sempione, tra Castello Sforzesco, Arco della Pace e Triennal…
Ticinese
Municipio 1
Zona delle Colonne di San Lorenzo e della basilica di Sant'Eustorgio, tra storia paleocris…
Wagner - De Angeli
Municipio 7
Zona residenziale borghese a ovest, attorno alle fermate Wagner e De Angeli.…