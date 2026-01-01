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Edizione di Milano Chi siamo Milano oggi →
Omnimilano

Notizie e guide su Milano · dal 2005

Le zone della città

Quartieri di Milano

Carattere della zona, come arrivare e la qualità dell'aria aggiornata dalla stazione ARPA più vicina.

Servizi per zona: i mercati di Milano.

Affori

Municipio 9

Quartiere residenziale del nord Milano con il Parco di Villa Litta.…

Baggio

Municipio 7

Antico borgo a ovest, con forte identità di quartiere e tradizioni popolari.…

Barona

Municipio 6

Quartiere a sud-ovest lungo il Naviglio Pavese, tra case popolari e aree verdi.…

Bicocca

Municipio 9

Quartiere a nord nato dalla riconversione Pirelli: Università Bicocca, Teatro degli Arcimb…

Bovisa

Municipio 9

Ex polo industriale, oggi sede del campus del Politecnico di Milano-Bovisa e di spazi cult…

Brera

Municipio 1

Il quartiere dell'arte di Milano: la Pinacoteca e l'Accademia di Brera, vie acciottolate, …

Chiaravalle

Municipio 5

Borgo rurale a sud con la celebre Abbazia cistercense di Chiaravalle, nel Parco Agricolo S…

Città Studi

Municipio 3

Il polo universitario di Milano (Politecnico e Statale), residenziale e vivace, con la sta…

CityLife

Municipio 8

Il quartiere dei grattacieli (le Tre Torri) e del parco, sull'area dell'ex Fiera campionar…

Corso Buenos Aires

Municipio 3

Uno dei corsi commerciali più lunghi d'Europa, asse dello shopping tra Porta Venezia e Lor…

Corvetto

Municipio 4

Quartiere popolare e multietnico del sud-est, attorno a piazzale Corvetto.…

Crescenzago

Municipio 2

Quartiere a nord-est lungo la Martesana, tra l'antico borgo e i palazzi residenziali.…

Gallaratese

Municipio 8

Grande quartiere residenziale a nord-ovest, con il complesso Monte Amiata di Aymonino e Al…

Garibaldi - Porta Nuova

Municipio 9

Il distretto verticale di Porta Nuova attorno alla stazione di Porta Garibaldi: grattaciel…

Giambellino - Lorenteggio

Municipio 6

Quartiere popolare a ovest, reso celebre da canzoni e romanzi, oggi servito dalla nuova li…

Gorla

Municipio 2

Quartiere lungo il Naviglio Martesana, con il memoriale dei Piccoli Martiri di Gorla.…

Gratosoglio

Municipio 5

Quartiere popolare dell'estremo sud, ai margini del Parco Agricolo Sud Milano.…

Isola

Municipio 9

Ex quartiere operaio diventato simbolo della Milano contemporanea con il Bosco Verticale e…

Lambrate

Municipio 3

Ex zona industriale a est, oggi distretto del design (Ventura Lambrate) con loft, studi cr…

Maciachini - Dergano

Municipio 9

Zona nord in trasformazione attorno a piazzale Maciachini, tra ex aree industriali e nuovi…

Navigli

Municipio 6

I canali del Naviglio Grande e Pavese, con la Darsena: una delle zone più vive per aperiti…

Niguarda

Municipio 9

Quartiere del nord noto per il grande ospedale Niguarda e il Parco Nord poco distante.…

NoLo

Municipio 2

"Nord di Loreto": quartiere multietnico e in rapida riqualificazione, tra street art, merc…

Ortica

Municipio 3

Piccolo borgo a est, noto per i grandi murales che raccontano la storia di Milano.…

Porta Romana

Municipio 5

Quartiere elegante e residenziale lungo l'asse di corso di Porta Romana, in forte trasform…

Porta Venezia

Municipio 1

Affacciato sui Giardini Montanelli, con palazzi liberty, vita notturna e una delle comunit…

Portello - Fiera

Municipio 8

Zona dell'ex Fiera di Milano, oggi tra residenze, parco e il polo Fieramilanocity.…

QT8 - Monte Stella

Municipio 8

Quartiere sperimentale Triennale 8 con il Monte Stella (la 'Montagnetta') e il Giardino de…

Quarto Oggiaro

Municipio 8

Quartiere popolare del nord-ovest, oggetto di importanti interventi di riqualificazione.…

Rogoredo - Santa Giulia

Municipio 4

Snodo ferroviario dell'alta velocità a sud-est e nuovo quartiere di Santa Giulia, area del…

San Siro

Municipio 7

Zona a ovest nota per lo stadio Meazza e l'ippodromo, tra grandi impianti sportivi e quart…

Sarpi (Chinatown)

Municipio 8

Via Paolo Sarpi, la Chinatown storica di Milano: isola pedonale, ristoranti e botteghe del…

Sempione

Municipio 1

Il quartiere attorno al Parco Sempione, tra Castello Sforzesco, Arco della Pace e Triennal…

Ticinese

Municipio 1

Zona delle Colonne di San Lorenzo e della basilica di Sant'Eustorgio, tra storia paleocris…

Wagner - De Angeli

Municipio 7

Zona residenziale borghese a ovest, attorno alle fermate Wagner e De Angeli.…