Idee ed esperienze per vivere la città: dal rito dell'aperitivo ai parchi, dalla cucina tipica ai grandi eventi del design e della moda, in ogni stagione e con ogni meteo.

Milano non si esaurisce nei monumenti: è una città che si vive di sera, nei quartieri, ai tavolini e nei parchi. Che tu abbia un pomeriggio libero, un weekend o ci viva da sempre, qui trovi le esperienze che la raccontano meglio — con la guida dedicata a ciascuna — e poi i consigli pratici per ogni stagione, per il maltempo e per chi gira con i bambini o senza spendere.

Cosa vedere e fare senza spendere: musei, viste e quartieri.

Cosa fare stasera e nel weekend

Per orientarti nella giornata in corso, la pagina Milano oggi raccoglie meteo, stato dell'Area C e qualità dell'aria. Se è giornata di mercato, trovi quelli aperti nella pagina dei mercati di Milano oggi, comodi per la spesa o per un giro tra le bancarelle. La sera, il classico resta l'aperitivo: Navigli, Brera, Porta Venezia e Isola sono le zone con più scelta.

Milano mese per mese: gli eventi della tradizione

La città ha un calendario di appuntamenti fissi che vale la pena conoscere. A febbraio il Carnevale Ambrosiano, l'unico che finisce dopo gli altri d'Italia, con le maschere e i riti meneghini. Ad aprile la città diventa capitale mondiale del design con il Salone del Mobile e il Fuorisalone. Tra febbraio e settembre le due edizioni della Settimana della Moda riempiono il Quadrilatero. A dicembre, il 7, Sant'Ambrogio apre il Natale milanese con la tradizionale "Oh bej! Oh bej!" e l'inaugurazione della stagione della Scala.

Milano con la pioggia

Il meteo non è una scusa per restare in albergo. Le giornate grigie sono perfette per i musei e le grandi mostre: la Pinacoteca di Brera, i Musei del Castello Sforzesco, le esposizioni di Palazzo Reale, il design della Triennale, o un giro al riparo sotto la Galleria. Molti di questi luoghi sono anche tra le idee per vedere Milano gratis in certi orari.

Mangiare e bere milanese

Tra una cosa e l'altra, la tavola è parte dell'esperienza. I piatti tipici milanesi — risotto giallo, cotoletta, ossobuco, cassoeula d'inverno — raccontano la città quanto i suoi monumenti, e l'aperitivo ne è il rito sociale per eccellenza.

Con i bambini e a costo zero

Milano funziona anche in famiglia: parchi, musei interattivi e attività pensate per i più piccoli sono raccolti nella guida Milano con i bambini. E se l'obiettivo è spendere poco, la guida Milano gratis mette insieme musei a ingresso libero, viste panoramiche e quartieri da girare a piedi.