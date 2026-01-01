Qui sotto i dieci luoghi da non perdere , ciascuno con la sua guida approfondita, seguiti da due itinerari già pronti — Milano in un giorno e in un weekend — e dalle informazioni pratiche su biglietti, prenotazioni e spostamenti.

Milano si visita bene a piedi: il cuore monumentale è compatto e gran parte delle attrazioni principali — Duomo, Galleria, Teatro alla Scala, Castello Sforzesco — si raggiungono con una passeggiata o poche fermate di metropolitana . È una città che premia chi alterna i grandi simboli ai dettagli: un cortile di Brera, un ramo di Naviglio, una basilica paleocristiana a pochi passi dalla folla.

Lo stadio Meazza di Milan e Inter, con tour e museo.

Il "salotto di Milano" in ferro e vetro, tra Duomo e Scala.

Milano in un giorno: l'itinerario a piedi

Se hai una sola giornata, concentrati sul centro storico. Parti dal Duomo appena apre, quando la piazza è ancora libera, e sali sulle terrazze per la vista sulle guglie. Attraversa la Galleria Vittorio Emanuele II fino a piazza della Scala e al Teatro alla Scala. Da qui prosegui verso Brera per la Pinacoteca e l'ora di pranzo tra le sue vie. Nel pomeriggio raggiungi il Castello Sforzesco e il Parco Sempione, e chiudi la giornata con un aperitivo ai Navigli o in Darsena.

Milano in un weekend

Con due giorni puoi aggiungere ciò che merita tempo e prenotazione. Dedica una mattina al Cenacolo di Leonardo in Santa Maria delle Grazie — l'Ultima Cena si visita solo su prenotazione e i posti vanno spesso esauriti con settimane di anticipo, quindi è la prima cosa da bloccare. Completa con la Basilica di Sant'Ambrogio e, per gli appassionati, lo stadio di San Siro o il Cimitero Monumentale, museo a cielo aperto della scultura milanese. Il secondo pomeriggio è perfetto per esplorare un quartiere: oltre a Brera e Navigli, dai un'occhiata alla nostra guida ai quartieri.

Biglietti, prenotazioni e pass

Tre regole pratiche che valgono per quasi tutti. Il Cenacolo va prenotato in anticipo: senza biglietto è quasi impossibile entrare. Per il Duomo esistono biglietti diversi a seconda che tu voglia solo la cattedrale o anche le terrazze (a piedi o in ascensore): conviene acquistarli online per saltare la fila. I Musei civici — Castello compreso — hanno fasce di ingresso ridotto e gratuito in alcuni orari. Prezzi e orari cambiano nel tempo: verifica sempre sui siti ufficiali di ciascun luogo, linkati nelle guide dedicate qui sopra.

Quando andare

Milano è una meta da tutto l'anno. Primavera e autunno offrono il clima migliore per camminare; in questi periodi cadono però i grandi eventi che riempiono la città e gli alberghi — il Salone del Mobile e il Fuorisalone ad aprile, la Settimana della Moda: splendidi da vivere, ma con prezzi alti e musei affollati. L'inverno ha il fascino delle feste, con il Natale che si apre il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio. In estate la città è più tranquilla e molti milanesi sono in vacanza.

Come muoversi tra le attrazioni

Il centro è pedonale e raccolto: tra Duomo, Galleria, Scala e Castello ci si muove a piedi. Per le distanze maggiori — Cenacolo, San Siro, Cimitero Monumentale — la metropolitana è il mezzo più rapido; vedi anche i biglietti ATM e la guida generale su come muoversi a Milano. Se arrivi in auto, ricorda che il centro è dentro l'Area C a pagamento.