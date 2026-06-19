Omnimilano

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GAM Milano: la Galleria d'Arte Moderna a Villa Reale
Guida alla GAM, Galleria d'Arte Moderna di Milano nella Villa Reale di via Palestro: l'Ottocento lombardo, Hayez e Segantini, e come arrivare a Palestro.
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Guida alla GAM, Galleria d'Arte Moderna di Milano nella Villa Reale di via Palestro: l'Ottocento lombardo, Hayez e Segantini, e come arrivare a Palestro.
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Guida al MUBA, il Museo dei Bambini di Milano alla Rotonda della Besana: mostre-gioco interattive, laboratori e attività per famiglie, e come arrivare.
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Guida al Museo del Novecento all'Arengario in piazza Duomo: arte italiana del XX secolo, futurismo, Boccioni e Fontana, orari e come arrivare al Duomo in metro.
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Guida al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano: le gallerie di Leonardo, il sottomarino Toti e come arrivare a Sant'Ambrogio.
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Guida al Museo di Storia Naturale di Milano ai Giardini di Porta Venezia: dinosauri, diorami e mineralogia, e come arrivare in metro a Palestro.
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Guida a Fiera Milano: Rho Fiera o Fieramilano City, come arrivare in metro M1 e in treno, e le fiere principali come Salone del Mobile ed EICMA.
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Milano ospita il 21 ottobre CES Unveiled, tappa europea di Road to CES. Il 21 luglio a Palazzo Marino la presentazione del protocollo d'intesa.
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Pubblicati Rapporto preliminare e sintesi del Piano del Verde e del Paesaggio: 17 azioni in 5 direttrici. Contributi e osservazioni fino al 31 agosto 2026.
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Terminati i lavori da 3,5 milioni PNRR in via Graziano Imperatore 40: barriere abbattute, 17 alloggi recuperati, cortile rinnovato. Festa domenica 19 luglio.
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Allerta gialla per temporali a Milano dalle 17 di giovedì 16 luglio alle 14 di venerdì 17. Attenzione a sottopassi e aree a rischio esondazione.
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Il Comune di Milano cerca sponsor per alberi e luminarie del Natale 2026: piazza Duomo torna nel bando dopo tre anni. Scadenze 15 settembre e 15 ottobre.
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A 79 anni dal naufragio della motobarca Annamaria, il Comune depone un omaggio al memoriale delle piccole vittime al Cimitero Maggiore.
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Dal pomeriggio di mercoledì 15 luglio allerta arancione a Milano per temporali, con raffiche fino a 100 km/h. Le raccomandazioni della Protezione civile.
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Milano revoca con effetto immediato l'autorizzazione a Bird per i monopattini in sharing: 21 mezzi su 36 senza la targa obbligatoria. Restano Dott e Lime.
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Domenica 19 luglio alle 16.45 ai Giardini Falcone e Borsellino la cerimonia per il 34° anniversario della strage di via D'Amelio, con Comune e antimafia.
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Il Comune di Milano cerca operatori per un murale sulla scuola di viale delle Rimembranze a Lambrate: 65mila euro, domande entro il 29 luglio 2026.
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Martedì 14 luglio alle 9:30 alla Casa delle Associazioni di via Marsala l'incontro su comunicazione, etica e relazioni con gli assessori Conte e Bottero.
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Lunedì 13 luglio a Palazzo Marino: movimento cooperativo, Regolamento dei Municipi, debiti fuori bilancio e mozioni su campi nomadi e piazza Tirana.
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