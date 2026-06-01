Servizi al cittadino

Guide pratiche: Area C e ZTL, scioperi e mezzi ATM, scadenze, orari e informazioni utili per chi vive a Milano.

Guide pratiche per chi vive e si muove a Milano. Trovi le pagine sui trasporti — metropolitana, biglietti e abbonamenti ATM, scioperi — la Area C e l’Area B, la TARI e gli altri adempimenti. Le informazioni che cambiano nel tempo rimandano sempre alla fonte ufficiale.