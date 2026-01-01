Guide · Musei
Musei di Milano
I principali musei della città — civici, statali e privati — organizzati per tema, ciascuno con la sua guida. E la risposta alla domanda più cercata: quando si entra gratis.
Prossima domenica gratuita: domenica 2 agosto
La prima domenica di ogni mese i musei civici di Milano sono a ingresso gratuito per tutti; lo stesso giorno entri gratis anche nei musei statali con l'iniziativa Domenica al Museo. Gratis quel giorno, tra gli altri: Museo del Novecento · GAM — Galleria d'Arte Moderna · Musei del Castello Sforzesco · Museo di Storia Naturale · Acquario Civico · Museo Archeologico · Pinacoteca di Brera · Cenacolo Vinciano (Ultima Cena). Per il Cenacolo resta obbligatoria la prenotazione.
Milano ha una rete museale fitta e di tipi diversi: i musei civici del Comune (dal Castello Sforzesco al Museo del Novecento), i grandi musei statali come la Pinacoteca di Brera e il Cenacolo di Leonardo, e istituzioni private o di fondazione come il Museo della Scienza e della Tecnologia e la Triennale. Sotto trovi i principali divisi per tema, ciascuno con la guida dedicata.
⚠️ Esistono altre fasce gratuite oltre alla prima domenica (alcuni martedì, ingressi ridotti per under 25): le condizioni sono cambiate nel 2026 e variano per museo. Orari, prezzi e giorni di chiusura (molti musei chiudono il lunedì) cambiano spesso: verifica sempre sul sito del Comune o del singolo museo prima di uscire.
Arte
Pittura e arte moderna, dall'Ottocento al contemporaneo.
- Museo del Novecento Civico gratis 1ª domenicaArte italiana del Novecento all'Arengario, in piazza Duomo. · sito ufficiale
- GAM — Galleria d'Arte Moderna Civico gratis 1ª domenicaL'Ottocento lombardo nella Villa Reale di via Palestro. · zona · sito ufficiale
- Pinacoteca di Brera Statale gratis 1ª domenicaUna delle maggiori pinacoteche d'Italia. Gratis con Domenica al Museo. · zona · sito ufficiale
- Cenacolo Vinciano (Ultima Cena) Statale gratis 1ª domenicaGratis la prima domenica, ma sempre con prenotazione obbligatoria e posti pochissimi. · sito ufficiale
- MUDEC — Museo delle Culture CivicoIn zona Tortona. La collezione permanente è civica; le grandi mostre sono a pagamento. · sito ufficiale
- Gallerie d'Italia PrivatoIl museo di Intesa Sanpaolo in piazza Scala. · sito ufficiale
- Palazzo Reale CivicoIl polo delle grandi mostre accanto al Duomo: ingresso legato alla singola mostra. · sito ufficiale
Storia e archeologia
Milano romana, medievale e le collezioni civiche del Castello.
- Musei del Castello Sforzesco Civico gratis 1ª domenicaPinacoteca, arti decorative e la Pietà Rondanini di Michelangelo. · zona · sito ufficiale
- Museo Archeologico Civico gratis 1ª domenicaMilano romana e alto-medievale, in corso Magenta. · sito ufficiale
Scienza e natura
Tecnologia, natura e la grande tradizione scientifica milanese.
- Museo di Storia Naturale Civico gratis 1ª domenicaDinosauri, diorami e mineralogia ai Giardini di Porta Venezia. · zona · sito ufficiale
- Acquario Civico Civico gratis 1ª domenicaIl terzo acquario più antico d'Europa, vicino al Castello. · zona · sito ufficiale
- Museo della Scienza e della Tecnologia FondazioneLe gallerie di Leonardo e il sottomarino Toti. Fondazione privata: biglietto sempre a pagamento. · sito ufficiale
Design
Il design italiano e la cultura del progetto.
- Triennale Milano FondazioneIl Museo del Design Italiano, nel Parco Sempione. · zona · sito ufficiale
Con i bambini
Musei pensati per famiglie e più piccoli.
- MUBA — Museo dei Bambini FondazioneMostre-gioco e laboratori alla Rotonda della Besana: accesso a turni su prenotazione. · sito ufficiale