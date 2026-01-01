I principali musei della città — civici, statali e privati — organizzati per tema, ciascuno con la sua guida. E la risposta alla domanda più cercata: quando si entra gratis .

Milano ha una rete museale fitta e di tipi diversi: i musei civici del Comune (dal Castello Sforzesco al Museo del Novecento), i grandi musei statali come la Pinacoteca di Brera e il Cenacolo di Leonardo, e istituzioni private o di fondazione come il Museo della Scienza e della Tecnologia e la Triennale. Sotto trovi i principali divisi per tema, ciascuno con la guida dedicata.

⚠️ Esistono altre fasce gratuite oltre alla prima domenica (alcuni martedì, ingressi ridotti per under 25): le condizioni sono cambiate nel 2026 e variano per museo. Orari, prezzi e giorni di chiusura (molti musei chiudono il lunedì) cambiano spesso: verifica sempre sul sito del Comune o del singolo museo prima di uscire.