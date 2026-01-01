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Guide · Musei

Musei di Milano

I principali musei della città — civici, statali e privati — organizzati per tema, ciascuno con la sua guida. E la risposta alla domanda più cercata: quando si entra gratis.

Prossima domenica gratuita: domenica 2 agosto

La prima domenica di ogni mese i musei civici di Milano sono a ingresso gratuito per tutti; lo stesso giorno entri gratis anche nei musei statali con l'iniziativa Domenica al Museo. Gratis quel giorno, tra gli altri: Museo del Novecento · GAM — Galleria d'Arte Moderna · Musei del Castello Sforzesco · Museo di Storia Naturale · Acquario Civico · Museo Archeologico · Pinacoteca di Brera · Cenacolo Vinciano (Ultima Cena). Per il Cenacolo resta obbligatoria la prenotazione.

Milano ha una rete museale fitta e di tipi diversi: i musei civici del Comune (dal Castello Sforzesco al Museo del Novecento), i grandi musei statali come la Pinacoteca di Brera e il Cenacolo di Leonardo, e istituzioni private o di fondazione come il Museo della Scienza e della Tecnologia e la Triennale. Sotto trovi i principali divisi per tema, ciascuno con la guida dedicata.

⚠️ Esistono altre fasce gratuite oltre alla prima domenica (alcuni martedì, ingressi ridotti per under 25): le condizioni sono cambiate nel 2026 e variano per museo. Orari, prezzi e giorni di chiusura (molti musei chiudono il lunedì) cambiano spesso: verifica sempre sul sito del Comune o del singolo museo prima di uscire.

Arte

Pittura e arte moderna, dall'Ottocento al contemporaneo.

Storia e archeologia

Milano romana, medievale e le collezioni civiche del Castello.

Scienza e natura

Tecnologia, natura e la grande tradizione scientifica milanese.

Design

Il design italiano e la cultura del progetto.

Con i bambini

Musei pensati per famiglie e più piccoli.