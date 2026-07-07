Archivio di Alfredo Castelli alla Cittadella di Milano

L’archivio di Alfredo Castelli, il papà di Martin Mystère, diventa ufficialmente un bene culturale. Giovedì 9 luglio alle 17.30 la Cittadella degli Archivi di via Gregorovius ospita «Dietro ogni Mystèro c’è una storia che aspetta di essere raccontata», la presentazione pubblica del compendio archivistico e bibliografico dell’autore, che la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia ha dichiarato «di interesse storico particolarmente importante». Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa contiene il compendio

La collezione di libri, fumetti e oggetti è stata conservata nell’abitazione in cui Castelli aveva vissuto, secondo la collocazione che lui stesso aveva concepito. Il censimento della documentazione — finanziato dal Ministero della Cultura per volontà della moglie, Anna Giusti, ed eseguito dalla Cooperativa Caeb di Milano — ha fatto emergere gli interessi eclettici dell’autore: geografia e cartografia, cinema, linguistica, letteratura, fino all’illusionismo e all’esoterismo, testimoniati da mazzi di carte, tarocchi e pendoli. Accanto, pubblicazioni e action figure dei personaggi che lo avevano affascinato: da Topolino a Tintin, dai Peanuts a Superman e Batman, fino a Fantozzi e ai protagonisti dei caroselli Lavazza. E naturalmente Martin Mystère, il «detective dell’impossibile» da lui creato, in edicola dal 1982 per Sergio Bonelli Editore. La dichiarazione di interesse culturale pone il patrimonio sotto tutela dello Stato, limitandone la dispersione.

Tavola rotonda e mostra sull’illustrazione

A chiudere l’incontro sarà la tavola rotonda «Gli amici di Alfredo Castelli», con chi ha lavorato al suo fianco: tra gli altri Ferruccio De Bortoli, Guido Silvestri, Luigi F. Bona, Davide Barzi e Alex Dante, curatore dell’ultima mostra dedicata a Castelli a Lucca Comics & Games 2023. Per l’occasione il polo archivistico allestisce anche una piccola esposizione, «Una città fra le nuvole. Il Comune di Milano e l’arte dell’illustrazione»: documenti, fotografie e manifesti che raccontano il legame tra la città e il fumetto.

Dove si svolge: la Cittadella degli Archivi

La sede dell’evento è il polo archivistico comunale di via Gregorovius 7, nel quartiere Niguarda: con 200 chilometri lineari di documenti è il più grande archivio cittadino d’Europa, inaugurato nella sua forma ampliata a maggio 2026. Negli ultimi anni la Cittadella si è aperta sempre più al pubblico con mostre e iniziative culturali. L’ingresso alla presentazione è aperto a cittadine e cittadini; per altri appuntamenti in città c’è la nostra guida su cosa fare a Milano.