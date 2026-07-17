CES Unveiled Milano: l'evento tech arriva il 21 ottobre

Milano entra nel circuito del più importante appuntamento mondiale della tecnologia di consumo: il 21 ottobre la città ospiterà CES Unveiled Milano, tappa ufficiale europea di “Road to CES”. Martedì 21 luglio, alle ore 10:30, nella Sala Alessi di Palazzo Marino si terrà la conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa per la valorizzazione della città in occasione dell’evento, con l’intervento del sindaco Giuseppe Sala. Lo comunica il Comune di Milano.

Chi firma il protocollo d’intesa

Alla conferenza stampa parteciperanno tutti i sottoscrittori del protocollo: il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il direttore generale di Formaper (Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi) Sergio Rossi, il presidente di Anitec-Assinform Massimo Dal Checco, il sindaco di Rho Andrea Orlandi, il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, il presidente di Assolombarda Alvise Biffi, il segretario generale di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza Marco Barbieri, la presidente di Assintel Paola Generali e il presidente di ICE Matteo Zoppas.

È uno schieramento istituzionale ed economico insolitamente ampio: attorno allo stesso tavolo siedono Comune, Regione, sistema camerale, le principali associazioni delle imprese tecnologiche e del commercio, la fondazione che governa il polo fieristico e l’agenzia per il commercio estero.

Cos’è il CES e perché la tappa milanese conta

Il CES (Consumer Electronics Show) è la più grande fiera mondiale dell’elettronica di consumo e dell’innovazione, che si tiene ogni anno a gennaio a Las Vegas. “Road to CES” è il percorso di promozione internazionale che accompagna la fiera nel resto dell’anno: l’evento milanese del 21 ottobre ne è la tappa ufficiale europea. Per Milano significa un posizionamento diretto sulla mappa globale della tecnologia, accanto ai grandi appuntamenti che la città già dedica al digitale come la Milano Digital Week.

Cosa significa per la città

La presenza tra i firmatari del sindaco di Rho e di Fondazione Fiera Milano richiama il ruolo del quartiere fieristico di Rho, sede abituale delle grandi manifestazioni internazionali milanesi. Il protocollo punta a valorizzare la città in occasione dell’evento: i contenuti dell’intesa saranno illustrati proprio nella conferenza stampa del 21 luglio, mentre il comunicato non anticipa ancora sede e programma della giornata di ottobre.

Informazioni utili

La conferenza stampa del 21 luglio è riservata ai giornalisti: gli accrediti vanno richiesti entro lunedì 20 luglio scrivendo a [email protected]. L’appuntamento aperto al pubblico è invece CES Unveiled Milano, in calendario per martedì 21 ottobre 2026. Per gli altri eventi in città consulta la nostra guida su cosa fare a Milano.