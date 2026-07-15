Strage via D'Amelio: Milano ricorda Borsellino il 19 luglio

Domenica 19 luglio alle 16.45 ai Giardini Falcone e Borsellino la cerimonia per il 34° anniversario della strage di via D'Amelio, con Comune e antimafia.

Milano torna a fermarsi per la memoria. Domenica 19 luglio, alle ore 16.45, ai Giardini Giovanni Falcone e Paolo Borsellino la città commemora il magistrato e i cinque agenti della sua scorta uccisi nella strage di via D’Amelio, avvenuta 34 anni fa. Lo comunica il Comune di Milano.

”Il fresco profumo di libertà”

L’iniziativa, promossa dalle realtà associative antimafia milanesi insieme al Comune di Milano, porta il titolo “Il fresco profumo di libertà”: le parole con cui lo stesso Paolo Borsellino descriveva l’impegno che si oppone al compromesso morale. La commemorazione ricorda, oltre al giudice, gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina e Claudio Traina. L’apertura è affidata all’introduzione di Guido Fogacci della Scuola di Formazione “Antonino Caponnetto”.

Il minuto di raccoglimento alle 16.58

Alle 16.58, l’istante esatto in cui Cosa Nostra fece esplodere l’autobomba al civico 19 di via Mariano D’Amelio a Palermo, sotto l’abitazione della madre del giudice, sarà osservato un minuto di raccoglimento accompagnato dal suono della sirena dei Vigili del Fuoco. L’assessore all’Edilizia residenziale pubblica Fabio Bottero deporrà, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, un mazzo di fiori presso la targa dedicata ai magistrati Falcone e Borsellino, seguito dall’esecuzione del Silenzio da parte di un trombettista della Polizia Locale.

La cerimonia si concluderà con gli interventi di Anita Meschia per Legalità in Movimento, di Giuseppe Teri della Scuola di Formazione “Antonino Caponnetto”, della Vicesindaca di Buccinasco Rosa Palone a nome di Avviso Pubblico e di Pietro Basile, referente di Libera Milano.

Un appuntamento aperto alla città

L’attentato di via D’Amelio, il 19 luglio 1992, arrivò meno di due mesi dopo la strage di Capaci in cui erano stati uccisi Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta: le due date segnano l’estate più drammatica della lotta alla mafia in Italia. A Milano il ricordo dei due magistrati è ormai un appuntamento fisso, come la commemorazione della strage di Capaci dello scorso maggio. La cerimonia del 19 luglio è aperta alla cittadinanza, tra gli eventi a Milano di questi giorni.

Fonte: Comune di Milano.