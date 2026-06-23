Consiglio metropolitano Milano: ordine del giorno 24 giugno

Nuova seduta dell’organo di governo dell’area vasta milanese: mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 15.00, si riunisce il Consiglio metropolitano, in presenza e con diretta streaming. Lo comunica la Città Metropolitana di Milano, che ha reso pubblico l’ordine del giorno della convocazione.

I punti all’ordine del giorno

Dopo le comunicazioni del Sindaco metropolitano e la surroga di un consigliere decaduto, l’Aula affronta il capitolo dei conti. È prevista la ratifica della variazione d’urgenza al Bilancio 2026–2028, già approvata con decreto del Sindaco metropolitano (R.G. n. 164/2026 del 29 maggio 2026), e il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell’art. 194 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000).

Sul fronte del personale, il Consiglio è chiamato a deliberare sull’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive per conto dei Comuni del territorio metropolitano, con l’approvazione della proroga delle convenzioni scadute o in scadenza.

Ampio spazio al PNRR: si parte dalla presa d’atto della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia (n. 198/2026) sull’attuazione del Piano da parte dell’ente, seguita da un’informativa sullo stato di avanzamento. Una seconda informativa riguarda la graduatoria del Piano Metropolitano di Ripresa e Resilienza (PMRR).

Chiude l’ordine del giorno una mozione presentata dalla consigliera delegata Caputo, che chiede di prevedere ristori per i commercianti e gli artigiani di prossimità lungo la tratta cantierizzata della Metrotranvia Milano-Seregno, l’opera di trasporto su ferro che attraversa diversi Comuni a nord del capoluogo.

Cos’è il Consiglio metropolitano

La Città Metropolitana di Milano è l’ente che dal 2015 ha sostituito la Provincia: riunisce 133 Comuni e oltre tre milioni di abitanti, con competenze su viabilità, pianificazione territoriale, ambiente e servizi di area vasta. Il Consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo e controllo, composto dai sindaci e dai consiglieri comunali eletti dagli amministratori del territorio; è presieduto dal Sindaco metropolitano, ruolo ricoperto di diritto dal Sindaco di Milano. Le sedute, a differenza di quanto avviene in Comune, non eleggono una giunta politica ma ratificano atti che ricadono sull’intera cintura urbana.

Come seguire i lavori

La convocazione è fissata per le 15.00 di mercoledì 24 giugno ed è aperta sia in presenza sia in diretta streaming sui canali dell’ente. Per il quadro complessivo dei conti dell’area vasta si può consultare il nostro approfondimento sul rendiconto 2025 della Città Metropolitana.

Fonte: Città Metropolitana di Milano.