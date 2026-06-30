Mario Raciti a Palazzo Reale: cento opere gratis

Palazzo Reale dedica a Mario Raciti una grande antologica che ripercorre l’intero itinerario artistico del pittore, celebrando il legame profondo tra l’artista e Milano, la città in cui è nato. La mostra «Mario Raciti. Opere 1952-2025» è aperta al pubblico dal 1° luglio al 20 settembre 2026 con ingresso gratuito. Lo comunica il Comune di Milano.

La mostra

Promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Silvana Editoriale, l’esposizione è curata da Luca Pietro Nicoletti e si inserisce nel ciclo che Palazzo Reale dedica ai «Maestri a Milano», in continuità con le antologiche dedicate negli ultimi anni a Ruggero Savinio, Grazia Varisco e Valerio Adami.

Con circa cento opere provenienti dalle collezioni del Museo del Novecento di Milano, dal Mart di Rovereto e da collezioni private, la mostra riavvolge idealmente il nastro della lunga avventura artistica di Raciti, dai primi passi mossi negli anni Cinquanta fino alle produzioni più recenti, offrendo uno sguardo d’insieme su uno dei protagonisti più sensibili della pittura italiana contemporanea.

Chi è Mario Raciti

Nato a Milano nel 1934, Mario Raciti è considerato un maestro del post-informale. Dopo la laurea in giurisprudenza e l’avvio dell’attività legale, nei primi anni Sessanta scelse di dedicarsi interamente alla pittura: una scelta radicale, sostenuta da una ricerca incessante che attraversa tutta la sua opera nel tentativo di dare forma a una dimensione ulteriore, sospesa tra realtà, memoria e visione.

«La mostra rende omaggio a una voce importante del Novecento, che ha saputo dare forma alle inquietudini profonde e allo smarrimento dell’uomo senza rinunciare a un quid di poesia», afferma il curatore.

Il ciclo «Maestri a Milano»

«Con questa mostra Palazzo Reale rende omaggio a Mario Raciti, protagonista dell’astrazione italiana del secondo Novecento e artista profondamente legato alla nostra città», afferma l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, che lega l’iniziativa all’impegno della città nella promozione dell’arte contemporanea. Il prestito di parte delle opere arriva dal Museo del Novecento, la collezione civica del XX secolo che affaccia su piazza Duomo e che custodisce buona parte del patrimonio d’arte moderna del Comune.

Informazioni utili

La mostra è visitabile a Palazzo Reale dal 1° luglio al 20 settembre 2026, a ingresso gratuito. Per altri appuntamenti culturali vedi cosa fare a Milano.