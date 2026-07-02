Smart locker Milano: attrezzi sportivi gratis in 30 parchi

Giocare a basket, a ping pong o a bocce al parco senza portarsi nulla da casa: è l’idea dei trenta smart locker installati in altrettanti parchi e playground di Milano, armadietti automatizzati da cui prendere in prestito gratuitamente l’attrezzatura sportiva. Nei primi due mesi di attività hanno coinvolto oltre 2.800 persone, per più di 21.500 partecipazioni. Lo comunica il Comune di Milano.

Come funziona il prestito

Il servizio passa dall’app di Equip Sport: si prenota il kit, si apre il locker e si restituisce tutto a fine attività, senza costi. Gli armadietti contengono attrezzature per diverse discipline: basket e pallavolo, calcio, tennis, fitness, ping pong e bocce. Il progetto è promosso dal Comune di Milano insieme a Equip Sport, in collaborazione con Decathlon, nell’ambito di una sponsorizzazione tecnica assegnata con avviso pubblico. Le installazioni hanno riguardato aree verdi, playground e campetti, con priorità ai quartieri meno centrali; la mappa completa dei locker è consultabile dal comunicato ufficiale.

I numeri dei primi due mesi

Il bilancio d’esordio racconta un uso già consistente: oltre 2.800 utenti e più di 21.500 partecipazioni. La disciplina più praticata è la pallacanestro, seguita da ping pong e fitness — un dato coerente con la rete di playground diffusa nei parchi cittadini.

«Vogliamo che fare sport diventi un gesto semplice almeno quanto uscire di casa e andare al parco», sottolinea l’assessora allo Sport Martina Riva, che cita l’obiettivo di «eliminare le barriere» e dare a ogni quartiere occasioni concrete per muoversi. Per Decathlon Italia, Rossella Ruggeri parla di sport «accessibile al maggior numero di persone possibile»; il CEO di Equip Sport Vincent Borel rivendica la promozione di «uno stile di vita attivo» nello spazio urbano.

Una strategia che passa dai quartieri

I locker non sono un’iniziativa isolata: si inseriscono nella linea con cui Palazzo Marino sta portando lo sport gratuito negli spazi pubblici, insieme a playground, palestre all’aperto e programmi come Generazione Sport e Fuori Campo, il palinsesto di oltre 300 eventi sportivi gratuiti in 60 luoghi della città. Per chi cerca un’area verde attrezzata vicino a casa, la nostra guida ai parchi di Milano raccoglie i principali spazi dove praticare attività all’aperto.