Spazio Bloom Milano: inaugurazione il 21 luglio

Milano si prepara ad aggiungere un indirizzo alla sua mappa degli spazi di comunità. Martedì 21 luglio alle ore 11, al Centro civico di via San Paolino 18, viene inaugurato Spazio Bloom, presentato come un nuovo luogo di incontro, cultura e partecipazione e realizzato nell’ambito del progetto The Queer City. Lo comunica il Comune di Milano.

Chi c’è dietro lo spazio

All’inaugurazione porteranno i saluti istituzionali l’assessora alla Partecipazione del Comune di Milano Gaia Romani, l’assessore del Municipio 6 Fabrizio Delfini e un rappresentante della Fondazione di Comunità Milano, l’ente filantropico che sostiene progetti sociali sul territorio cittadino e che compare anche dietro altre iniziative di quartiere, dai 300 eventi sportivi gratuiti di Fuori Campo ai gruppi di supporto psicologico tra pari per i giovani.

Seguiranno gli interventi di Laura Galluzzo del POLIMI DESIS Lab — il laboratorio del Politecnico di Milano che lavora sul design per l’innovazione sociale — e dei partner di progetto LILA Milano ETS, sezione milanese della Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS, e ALA Milano ETS. Prenderanno la parola anche i firmatari del Patto di collaborazione e i soggetti supporter: la Biblioteca Sant’Ambrogio 1°, il Collettivo SMOLL e Il Rasoio.

Cos’è un Patto di collaborazione

Il riferimento al Patto di collaborazione non è un dettaglio burocratico: è lo strumento con cui a Milano cittadini, associazioni e realtà informali si impegnano insieme all’amministrazione a prendersi cura di un bene comune urbano — uno spazio, un giardino, una strada — definendo per iscritto chi fa che cosa. È lo stesso meccanismo che ha fatto nascere, per esempio, la scuola-oasi di via Sacchini, dove scuola, comitati e associazioni di zona hanno siglato un patto con il Municipio per gestire l’area davanti all’ingresso.

Tradotto: uno spazio come Bloom non viene semplicemente “aperto” dal Comune e poi affidato a qualcuno, ma nasce con una rete di soggetti che si assume la responsabilità di animarlo. È anche il motivo per cui alla presentazione siedono allo stesso tavolo un ateneo, associazioni del terzo settore, una biblioteca e collettivi cittadini.

Informazioni utili

L’appuntamento è per martedì 21 luglio alle 11 al Centro civico di via San Paolino 18. Il Comune non indica modalità di iscrizione: l’inaugurazione è il momento di presentazione pubblica dello spazio, mentre il programma delle attività verrà definito dalle realtà che lo gestiranno. Per altri appuntamenti in città si può consultare la nostra pagina su cosa fare a Milano.