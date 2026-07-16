Tragedia di Albenga: Milano ricorda le piccole vittime

Milano ha ricordato i bambini morti nel naufragio di Albenga del 1947. La mattina del 16 luglio 2026, a 79 anni esatti dalla tragedia, l’assessore allo Spazio pubblico e all’Edilizia scolastica Marco Mazzei ha deposto un cuscino di fiori a nome dell’Amministrazione davanti al memoriale eretto in ricordo delle piccole vittime, all’interno del Cimitero Maggiore. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa accadde il 16 luglio 1947

Nel pomeriggio del 16 luglio 1947 la motobarca Annamaria, diretta all’isola Gallinara, urtò un palo di ferro e cominciò a imbarcare acqua, inabissandosi a poche decine di metri dalla costa. A bordo c’erano 84 bambini fra i 4 e gli 8 anni, in larga parte milanesi orfani di guerra e ospiti della colonia della solidarietà nazionale di Loano. Meno della metà riuscì a raggiungere la riva o fu tratta in salvo dai soccorsi. Nel naufragio persero la vita 48 persone, di cui 44 bambini.

Le immagini delle piccole salme colpirono profondamente Milano e il Paese. Per rendere omaggio alle vittime, le esequie si svolsero in Duomo, alla presenza dell’allora sindaco Antonio Greppi, del Consiglio comunale e di una folla commossa.

«Ricordare è un dovere civile»

«La memoria delle giovani vite spezzate ad Albenga è un dovere civile per la città di Milano e per chi la rappresenta», ha dichiarato l’assessore Mazzei. Ricordare a 79 anni di distanza, ha aggiunto, «significa rinnovare il nostro sentimento di vicinanza a chi fu colpito dalla tragedia in prima persona e tributare il nostro doveroso omaggio a chi si prodigò nei soccorsi». Custodire e trasmettere quella memoria storica, secondo l’assessore, è «un impegno che ci investe collettivamente» e serve a rafforzare i valori di coesione e solidarietà della comunità cittadina.

Dove si trova il memoriale

Il memoriale è al Cimitero Maggiore, il camposanto nella zona di Musocco, alla periferia nord-ovest della città: è il più esteso dei cimiteri milanesi ed è dal dopoguerra il luogo dove la città custodisce molte delle proprie memorie collettive. La commemorazione delle vittime di Albenga è una delle ricorrenze civili che Palazzo Marino osserva ogni anno, accanto ad altri luoghi della memoria cittadina come il monumento alle Piccole Vittime della scuola Devota Maculan in via Lorenteggio, inaugurato nel marzo 2026, o le celebrazioni ospitate nel Duomo di Milano, che nel 1947 accolse i funerali dei bambini. Per gli altri appuntamenti istituzionali in città vedi Milano oggi.

Fonte: Comune di Milano.