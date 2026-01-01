Area C Milano oggi
Sto calcolando lo stato di oggi…
L'Area C è la zona a traffico limitato (ZTL) che regola l'accesso al centro storico di Milano, corrispondente alla Cerchia dei Bastioni. Serve a ridurre traffico e inquinamento. Qui trovi lo stato di oggi e tutte le regole utili.
Orari e giorni
- Attiva: dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30.
- Non attiva: sabato, domenica e giorni festivi.
Quanto costa
Il ticket di ingresso standard è di 7,50 € al giorno. Sono previste tariffe agevolate per i residenti e deroghe per alcune categorie.
Deroghe ed esenzioni
Tra le principali agevolazioni e deroghe:
- veicoli con contrassegno disabili;
- veicoli elettrici e, con condizioni, ibridi;
- residenti ed equiparati (con quota di ingressi);
- veicoli di servizio, soccorso e assistenza socio-sanitaria.
Come pagare
Il ticket si acquista tramite app dedicate, parcometri, tabaccherie convenzionate e canali online. Va attivato entro la mezzanotte del giorno di ingresso.
⚠️ In casi eccezionali il Comune può sospendere l'Area C (es. emergenze o provvedimenti straordinari). Per conferme ufficiali consulta sempre il sito del Comune di Milano.