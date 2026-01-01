Lo stato in tempo reale richiede JavaScript. In generale l'Area C è attiva nei giorni feriali (lun-ven) dalle 7:30 alle 19:30 e non nei weekend e nei festivi.

Sto calcolando lo stato di oggi…

L'Area C è la zona a traffico limitato (ZTL) che regola l'accesso al centro storico di Milano, corrispondente alla Cerchia dei Bastioni. Serve a ridurre traffico e inquinamento. Qui trovi lo stato di oggi e tutte le regole utili.

Orari e giorni

Attiva : dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30 .

: dal lunedì al venerdì, dalle . Non attiva: sabato, domenica e giorni festivi.

Quanto costa

Il ticket di ingresso standard è di 7,50 € al giorno. Sono previste tariffe agevolate per i residenti e deroghe per alcune categorie.

Deroghe ed esenzioni

Tra le principali agevolazioni e deroghe:

veicoli con contrassegno disabili;

veicoli elettrici e, con condizioni, ibridi;

residenti ed equiparati (con quota di ingressi);

veicoli di servizio, soccorso e assistenza socio-sanitaria.

Come pagare

Il ticket si acquista tramite app dedicate, parcometri, tabaccherie convenzionate e canali online. Va attivato entro la mezzanotte del giorno di ingresso.

⚠️ In casi eccezionali il Comune può sospendere l'Area C (es. emergenze o provvedimenti straordinari). Per conferme ufficiali consulta sempre il sito del Comune di Milano.