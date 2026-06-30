Allerta arancione Milano: temporali e vento il 1 luglio

Milano si prepara a una giornata di maltempo intenso. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta arancione (criticità moderata) per rischio temporali dalla tarda mattinata di mercoledì 1 luglio fino alla mezzanotte, con possibili raffiche di vento fino a 90 km/h e grandinate di piccole-medie dimensioni. La fase più acuta della perturbazione è attesa nel primo pomeriggio, a partire dalle 13. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa resta chiuso mercoledì 1 luglio

Vista l’intensità prevista, il Comune ha disposto la chiusura dei parchi cittadini per l’intera giornata. Di conseguenza restano chiuse anche le attività ospitate nelle aree verdi: il Planetario, le biblioteche del Parco Sempione, di Chiesa Rossa e di Villa Litta, i CAM e i Centri diurni disabili interni ai parchi, oltre alle eventuali attività commerciali. Sono sospesi i servizi educativi e i centri estivi che si svolgono nei parchi e chiude il Centro balneare Romano. I Centri balneari Cardellino e Sant’Abbondio restano aperti fino alle 13, mentre i cimiteri sono accessibili fino alle 11 e, nelle ore successive, solo a chi è coinvolto in funzioni già programmate. Il Museo civico di Storia naturale sarà raggiungibile tramite un corridoio sicuro e protetto dal cancello di corso Venezia.

Le raccomandazioni della Protezione civile

A partire dalle 13 è importante abbandonare aree verdi, parchi e zone alberate e non sostare sotto o nei pressi di impalcature di cantiere, dehors e tende. Occorre mettere in sicurezza ponteggi, tendaggi, oggetti e vasi sui balconi e ogni manufatto che il vento può spostare. Massima attenzione anche nella gestione e nella frequentazione dei mercati rionali all’aperto durante l’orario dell’allerta. Per chi partecipa a eventi all’aperto vale l’invito alla prudenza, così come in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi, i punti più esposti quando le precipitazioni si fanno abbondanti.

Il monitoraggio in città

L’arancione è il secondo gradino della scala delle criticità della Protezione civile, più severo del giallo e meno del rosso: indica una situazione che richiede misure precauzionali concrete. Per l’occasione è attivo il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile, che segue l’evolversi dei fenomeni e coordina gli eventuali interventi sul territorio.

I cittadini che vogliono restare aggiornati possono iscriversi al sistema di allerta della Protezione civile comunale o scaricare le app gratuite per dispositivi iOS e Android, che inviano una notifica a ogni nuova criticità diramata. Per seguire l’andamento della giornata è utile la nostra pagina Milano oggi, mentre il quadro delle condizioni dell’aria è sulla pagina dedicata alla qualità dell’aria a Milano.

Fonte: Comune di Milano.