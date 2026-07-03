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Ambiente · Dati

Qualità dell'aria a Milano oggi

Valori di PM10 (polveri sottili) rilevati dalle stazioni ARPA in città. Dato del 2026-07-03.

PM10 per stazione · µg/m³
v.Marche
0
Pascal Città Studi
12
v.Senato
16
Verziere
17

Limite di legge: 50 µg/m³ (media giornaliera).

Milano v.Marche

zona nord

0 µg/m³

buona

Milano Pascal Città Studi

zona est

12 µg/m³

buona

Milano v.Senato

zona centro

16 µg/m³

buona

Milano Verziere

zona centro-sud

17 µg/m³

buona

Come leggere i dati

Il PM10 è la concentrazione di polveri sottili (diametro < 10 µm) come media giornaliera. Il limite di legge è di 50 µg/m³ al giorno, da non superare per più di 35 giorni l'anno. Valori indicativi: fino a 25 buona, 26-50 accettabile, oltre 50 scarsa.

Aria per quartiere

Vuoi il dato della tua zona? Ogni quartiere di Milano mostra la qualità dell'aria della stazione più vicina.

Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia. Pagina aggiornata automaticamente. Vedi anche: Milano oggi.