Ambiente · Dati
Qualità dell'aria a Milano oggi
Valori di PM10 (polveri sottili) rilevati dalle stazioni ARPA in città. Dato del 2026-07-03.
Milano v.Marche
zona nord
0 µg/m³
buona
Milano Pascal Città Studi
zona est
12 µg/m³
buona
Milano v.Senato
zona centro
16 µg/m³
buona
Milano Verziere
zona centro-sud
17 µg/m³
buona
Come leggere i dati
Il PM10 è la concentrazione di polveri sottili (diametro < 10 µm) come media giornaliera. Il limite di legge è di 50 µg/m³ al giorno, da non superare per più di 35 giorni l'anno. Valori indicativi: fino a 25 buona, 26-50 accettabile, oltre 50 scarsa.
Aria per quartiere
Vuoi il dato della tua zona? Ogni quartiere di Milano mostra la qualità dell'aria della stazione più vicina.
Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia. Pagina aggiornata automaticamente. Vedi anche: Milano oggi.