Allerta arancione Milano: temporali e vento il 15 luglio

Milano si prepara a un pomeriggio di maltempo intenso. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato alle 13.12 di mercoledì 15 luglio un’allerta arancione (criticità moderata) per rischio temporali, valida dalle ore 14 fino alla mezzanotte. Nelle ore successive la criticità scende ad allerta gialla (rischio ordinario), che prosegue fino alle 9 di giovedì 16 luglio. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa aspettarsi dal pomeriggio

Durante la fase arancione sono possibili raffiche di vento fino a 100 km/h, con il momento più acuto della perturbazione atteso a partire dalle ore 15. Sono proprio il vento forte e i temporali improvvisi a rendere pericolose le aree più esposte della città: le zone alberate, i cantieri, gli spazi all’aperto dove oggetti e strutture leggere possono essere spostati dalle raffiche.

Per questo il Comune invita cittadine e cittadini ad abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate, a non sostare sotto o nei pressi di impalcature di cantiere, dehors e tende e a prestare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi, i punti più critici quando le precipitazioni si fanno abbondanti. Lo stesso invito alla prudenza è rivolto a responsabili e gestori di attività e servizi aperti al pubblico.

Come mettere in sicurezza balconi e strutture

Prima dell’arrivo della perturbazione è importante mettere in sicurezza ponteggi, tendaggi, oggetti e vasi sui balconi e ogni manufatto che il vento può spostare o far cadere. Sono proprio i piccoli oggetti sospinti dalle raffiche — vasi, sedie, teli, insegne — a causare i danni più frequenti durante gli episodi di vento forte in città. Una verifica di terrazzi, davanzali e spazi esterni nelle ore che precedono l’allerta riduce sensibilmente il rischio.

Cosa significa l’allerta arancione

L’arancione è il secondo gradino della scala delle criticità della Protezione civile, più severo del giallo e meno del rosso: segnala una situazione che richiede misure precauzionali concrete, non soltanto attenzione. Per l’occasione è attivo il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano, che monitora l’evolversi dei fenomeni e coordina gli eventuali interventi sul territorio.

Come restare aggiornati

Chi vuole ricevere gli avvisi in tempo reale può iscriversi al sistema di allerta della Protezione civile comunale o scaricare le app gratuite per dispositivi iOS e Android, che inviano una notifica a ogni nuova criticità diramata. Per seguire l’andamento della giornata è utile la nostra pagina Milano oggi, mentre il quadro delle condizioni dell’aria è sulla pagina dedicata alla qualità dell’aria a Milano.

Fonte: Comune di Milano.