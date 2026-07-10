Allerta gialla Milano: temporali sabato 11 luglio dalle 12

Nuova allerta meteo sulla città. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano dalle ore 12 di domani, sabato 11 luglio, fino a mezzanotte. Lo comunica il Comune di Milano, che invita cittadini e cittadine alla prudenza per tutta la durata dell’allerta.

A cosa fare attenzione

Le raccomandazioni della Protezione civile riguardano soprattutto i punti più esposti quando le precipitazioni si fanno intense: le aree a rischio esondazione dei fiumi e i sottopassi, dove l’acqua può accumularsi rapidamente. In un sabato di piena estate, con la città animata da iniziative all’aperto, il Comune raccomanda particolare attenzione anche a chi organizza o partecipa a eventi outdoor durante le ore dell’allerta, per prevenire situazioni di pericolo.

Per il monitoraggio della situazione sarà attivo il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano, incaricato di seguire l’evolversi dei fenomeni e di coordinare gli eventuali interventi in città.

Cosa significa allerta gialla

Il giallo è il primo gradino della scala delle criticità della Protezione civile, sotto l’arancione e il rosso: indica fenomeni possibili ma di intensità ordinaria, che richiedono attenzione senza misure straordinarie. Non sono infatti previste chiusure di parchi o servizi, a differenza di quanto accaduto con l’allerta arancione del 1 luglio, quando raffiche fino a 90 km/h avevano imposto lo stop alle aree verdi per l’intera giornata. Si tratta della prima allerta diramata a luglio dopo quella di inizio mese, in un’estate segnata da episodi temporaleschi ricorrenti sul capoluogo.

Come restare aggiornati

Chi vuole ricevere le notifiche su ogni nuova criticità può registrarsi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune di Milano oppure scaricare le app gratuite per dispositivi iOS e Android. Per un colpo d’occhio sulla giornata in città — meteo, trasporti e servizi — è utile la nostra pagina Milano oggi.

Fonte: Comune di Milano.