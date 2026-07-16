Allerta gialla Milano: temporali dalle 17 del 16 luglio

Il maltempo su Milano non concede tregua. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano, valida dalle ore 17 di oggi, giovedì 16 luglio, fino alle 14 di domani, venerdì 17 luglio. Lo comunica il Comune di Milano.

Le raccomandazioni della Protezione civile

L’invito rivolto a cittadine e cittadini è di prestare particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi, i punti della città che si allagano per primi quando le precipitazioni si fanno intense. Durante il periodo di allerta la prudenza è raccomandata anche in occasione di eventi all’aperto: in piena estate concerti, rassegne e serate nei parchi sono frequenti, ed è lì che un temporale improvviso può creare situazioni di pericolo.

Per tutta la durata dell’allerta resta attivo il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano, che monitora l’evolversi dei fenomeni e coordina gli eventuali interventi sul territorio.

Dopo l’arancione di mercoledì

È la seconda allerta consecutiva in due giorni: mercoledì 15 luglio la città aveva attraversato un’allerta arancione per temporali e vento, con raffiche previste fino a 100 km/h e l’invito a evitare parchi e aree alberate. L’avviso di oggi segnala che la fase instabile non è ancora chiusa, anche se con un livello di criticità inferiore.

Cosa significa l’allerta gialla

Il giallo è il primo gradino della scala delle criticità della Protezione civile, sotto l’arancione e il rosso: indica un rischio ordinario, che non richiede misure straordinarie ma attenzione ai comportamenti quotidiani. In pratica: evitare di sostare nei sottopassi in caso di pioggia battente, non fermarsi lungo gli argini dei corsi d’acqua e rimandare, se possibile, le attività all’aperto nelle ore più critiche.

Come restare aggiornati

Chi vuole ricevere gli avvisi in tempo reale può registrarsi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune di Milano oppure scaricare le app gratuite per dispositivi iOS e Android, che notificano ogni nuova criticità. Per un quadro complessivo della giornata in città è utile la nostra pagina Milano oggi.

Fonte: Comune di Milano.