Allerta gialla Milano: temporali il 29 giugno

Fino a mezzanotte allerta gialla a Milano per temporali e, dalle 16, per rischio idrogeologico. Attenzione a fiumi e sottopassi, COC attivo.

Giornata di maltempo su Milano. Per lunedì 29 giugno è in vigore fino alla mezzanotte un’allerta gialla di livello ordinario per rischio temporali; alla stessa criticità si aggiunge, a partire dalle ore 16, anche il rischio idrogeologico. A diramare l’avviso è il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa significa l’allerta gialla

Il giallo è il primo gradino della scala delle criticità della Protezione civile: segnala una situazione ordinaria, meno severa dei livelli arancione e rosso, ma che richiede comunque attenzione. In una città come Milano, attraversata da corsi d’acqua in parte tombati e ricca di sottopassi, anche un temporale intenso può tradursi in disagi rapidi, dagli allagamenti localizzati ai rigagnoli che si formano in pochi minuti. L’aggiunta del rischio idrogeologico nel pomeriggio segnala la possibilità che la pioggia metta sotto pressione il terreno e i corsi d’acqua del territorio.

Le raccomandazioni ai cittadini

Il Comune invita cittadine e cittadini a prestare particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi, i punti più esposti quando le precipitazioni si fanno abbondanti. L’invito alla prudenza vale anche per chi partecipa a eventi all’aperto: durante una fase di allerta conviene seguire l’evoluzione del meteo per non farsi sorprendere da un acquazzone improvviso.

Per tutta la durata dell’avviso resta attivo il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano, che monitora il territorio e coordina gli eventuali interventi sulla città.

Come restare aggiornati

Chi vuole ricevere gli avvisi in tempo reale può iscriversi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune di Milano oppure scaricare le app gratuite per dispositivi iOS e Android, che inviano una notifica a ogni nuova criticità diramata.

Le allerte gialle si fanno più frequenti tra la fine della primavera e l’estate, quando il caldo alimenta i temporali pomeridiani capaci di scaricare molta pioggia in poco tempo. Per seguire l’andamento della giornata è utile la nostra pagina dedicata a Milano oggi, mentre chi tiene d’occhio anche le condizioni dell’aria trova il quadro aggiornato sulla qualità dell’aria a Milano.