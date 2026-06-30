Arena Civica: 8 milioni per nuove luci LED

L’Arena Civica “Gianni Brera” avrà un nuovo impianto di illuminazione. La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dell’intervento, passaggio che permette di avviare la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori. Lo comunica il Comune di Milano.

Quattro torri faro e 72 proiettori LED

Il progetto, redatto da MM S.p.A. su incarico del Comune, sarà realizzato tramite un appalto integrato dal valore complessivo stimato di 7,95 milioni di euro. L’intervento prevede la completa sostituzione dell’illuminazione attuale con l’installazione di quattro nuove torri faro, alte circa 55 metri ciascuna e collocate a coppie lungo i due lati lunghi dell’ovale.

Le strutture ospiteranno in tutto 72 proiettori a LED, alimentati da una doppia rete elettrica – ordinaria e di sicurezza – pensata per garantire prestazioni adeguate sia all’attività sportiva quotidiana sia all’organizzazione di eventi e competizioni di rilievo nazionale e internazionale. I lavori avverranno nel rispetto dei vincoli della Soprintendenza, trattandosi di un impianto storico e tutelato.

Cosa cambia per chi frequenta l’Arena

L’adeguamento dell’illuminazione punta ad allineare l’Arena Civica agli standard richiesti dalle manifestazioni sportive contemporanee, che impongono livelli di illuminamento elevati soprattutto per le riprese televisive. In pratica, una volta completato l’intervento, l’impianto potrà ospitare con maggiore facilità competizioni serali e grandi eventi, oltre a rendere più sicuro l’allenamento quotidiano di società e atleti.

Per l’Amministrazione si tratta, nelle parole dell’assessora allo Sport Martina Riva e dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Granelli, di un investimento su “uno dei luoghi simbolo dello sport milanese”, da rendere “più funzionale, sicuro e competitivo, nel pieno rispetto del suo valore architettonico”.

L’Arena Civica nel Parco Sempione

Inaugurata nel 1807, l’Arena Civica è uno degli impianti sportivi più iconici di Milano: si trova all’interno del Parco Sempione, a ridosso del Castello Sforzesco, ed è da sempre legata all’atletica leggera. Il nuovo impianto di illuminazione si aggiunge agli altri interventi che il Comune sta programmando sulla struttura: di recente l’Amministrazione aveva avviato la ricerca di uno sponsor per il rifacimento della pista di atletica.

Con l’approvazione della delibera il Comune potrà ora procedere alla validazione del progetto e alla pubblicazione della gara per l’affidamento dei lavori.