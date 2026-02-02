Quartieri · Municipio 1
Sempione
Il quartiere attorno al Parco Sempione, tra Castello Sforzesco, Arco della Pace e Triennale.
Come arrivare
M1/M2 Cadorna, M5 Domodossola
Qualità aria (PM10)
16 µg/m³ · buona
staz. Milano v.Senato · 2026-07-02
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
- Triennale Milano: il Museo del Design e il Palazzo dell'Arte 13 giugno 2026
- Milano Green Week al via il 9 giugno con 'Green Days' 8 giugno 2026
- Castello Sforzesco di Milano: musei, Pietà Rondanini, visita 30 maggio 2026
- Parchi di Milano: i più belli dove rilassarsi e fare sport 30 maggio 2026
- Fiaccola olimpica: Parco Sempione chiuso venerdì 6 febbraio 5 febbraio 2026
- Olimpiadi, le modifiche a orari di uffici e mostre a Milano 2 febbraio 2026
Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano v.Senato). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.