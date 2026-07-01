Brignone riceve l'Ambrogino d'oro dal sindaco Sala

La cerimonia annunciata si è svolta: mercoledì 1° luglio, nella Sala dell’Orologio di Palazzo Marino, il sindaco Giuseppe Sala ha consegnato l’Ambrogino d’oro alla sciatrice Federica Brignone, conferendole la Civica Benemerenza del Comune di Milano. Lo comunica il Comune di Milano.

La consegna in Sala dell’Orologio

A consegnare la medaglia e la pergamena con la motivazione è stato direttamente il sindaco. All’appuntamento è intervenuto il presidente del Coni Lombardia Marco Riva, insieme all’assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Martina Riva, alla delegata del Coni Città Metropolitana di Milano Claudia Giordani, al presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda e al comandante provinciale dei Carabinieri di Milano Rodolfo Santovito.

«Milano è fiera di celebrare il talento, la determinazione e la passione di una campionessa di sci e di una donna dello sport genuina e autentica come Federica Brignone», ha dichiarato Sala, sottolineando come l’atleta abbia dimostrato «soprattutto ai giovani che, nonostante le difficoltà, grazie a lavoro e passione si possono tagliare traguardi importanti».

Un palmarès da record

Nata a Milano nel 1990 e portabandiera della nazionale italiana ai Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, Brignone è la sciatrice italiana polivalente più vincente di sempre. Il suo palmarès conta 7 Coppe del Mondo — di cui 2 generali, unica in Italia, e 5 di specialità — oltre a 5 medaglie mondiali e 5 medaglie olimpiche, tra cui i due ori in Super G e Slalom gigante conquistati proprio a Milano Cortina 2026.

«Ringrazio il Sindaco e il Comune di Milano per questo importante riconoscimento», ha affermato la campionessa. «In questa città ci sono le mie origini ed è stato un vero onore rappresentare il nostro Paese nelle Olimpiadi che si sono tenute “in casa”».

Cos’è la Civica Benemerenza

L’Ambrogino d’oro è il nome con cui sono note le Civiche Benemerenze del Comune di Milano, l’onorificenza con cui la città premia chi si è distinto per meriti nei più diversi campi. Prende il nome da Sant’Ambrogio, patrono di Milano, e viene tradizionalmente assegnata intorno al 7 dicembre: la consegna in una data diversa, come in questo caso, ne sottolinea il carattere speciale.

Nella motivazione, il Comune definisce Brignone «leggendaria campionessa di sci», milanese di nascita, capace di «sfidare l’impossibile» dopo un grave infortunio. L’evento era stato annunciato il giorno prima con la cerimonia in programma a Palazzo Marino. Per gli altri appuntamenti pubblici in città resta utile seguire le cose da fare a Milano.