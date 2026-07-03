Via Comelico, cantiere dal 6 luglio: senso unico a Milano

Il maxi cantiere di viale Umbria si allarga: da lunedì 6 luglio i lavori per il rifacimento dei sottoservizi e dell’armamento tranviario arrivano in via Comelico, nel tratto compreso tra viale Umbria e via Friuli. Lo comunica il Comune di Milano. L’intervento fa parte del progetto per la nuova corsia preferenziale della linea filoviaria 92 e, nel suo complesso, durerà fino alla fine dell’anno.

Cosa cambia dal 6 luglio

Nella prima fase gli scavi — necessari a rifare rete elettrica, gas, acquedotto e fognature — si concentrano sul lato dei civici pari. Questo permette di tenere la via percorribile in un solo senso di marcia, in direzione centro città, e di mantenere in esercizio la linea tranviaria che la attraversa.

Le limitazioni per i residenti però ci sono: la sosta è vietata su entrambi i lati della strada e, a causa degli scavi, l’accesso ai passi carrai sul lato interessato dai lavori è inibito dalle ore 8 alle ore 18.

Dal 20 luglio chiusura completa della via

La seconda fase del cantiere partirà il 20 luglio e sarà più impattante: è prevista la chiusura totale di via Comelico, con l’interruzione anche della linea tranviaria. Il Comune farà sapere prima dell’avvio dei lavori come cambierà il trasporto pubblico e quali alternative saranno disponibili per chi usa il tram in zona.

Perché si scava: la corsia della filovia 92

Il cantiere rientra nel pacchetto di opere che interessa viale Umbria e le strade limitrofe, nella zona est della città, per realizzare la corsia preferenziale della 92, una delle linee filoviarie che percorrono la circonvallazione esterna di Milano. La corsia riservata punta a rendere più regolari i tempi di percorrenza del filobus, oggi condizionati dal traffico privato.

È una delle diverse cantierizzazioni estive sul fronte della mobilità: a giugno erano partiti i lavori sul cavalcavia Bacula, in piazza Spoleto e in viale Fulvio Testi.

In pratica, per chi vive o passa in zona

Dal 6 luglio : via Comelico a senso unico verso il centro tra viale Umbria e via Friuli; sosta vietata su entrambi i lati; passi carrai lato cantiere inaccessibili dalle 8 alle 18.

: via Comelico a senso unico verso il centro tra viale Umbria e via Friuli; sosta vietata su entrambi i lati; passi carrai lato cantiere inaccessibili dalle 8 alle 18. Dal 20 luglio : via chiusa completamente e tram sospeso; le alternative di trasporto saranno comunicate prima dell’avvio della fase.

: via chiusa completamente e tram sospeso; le alternative di trasporto saranno comunicate prima dell’avvio della fase. Fine lavori: prevista entro la fine dell’anno.

Per pianificare gli spostamenti con mezzi alternativi si può consultare la nostra guida su come muoversi a Milano.