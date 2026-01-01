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Muoversi a Milano
Tutto quello che serve per spostarsi in città: metropolitana, mezzi di superficie, biglietti, Area C e Area B, sosta e mobilità condivisa.
Milano ha una delle reti di trasporto pubblico più estese d'Italia, gestita in gran parte da ATM. Qui trovi una panoramica pratica per orientarti, con i collegamenti alle guide di dettaglio.
Metropolitana
La rete metropolitana conta cinque linee:
- M1 (rossa) — l'asse storico est-ovest, da Sesto a Rho/Bisceglie.
- M2 (verde) — collega Gessate/Cologno a Assago/Abbiategrasso, passando per le stazioni ferroviarie.
- M3 (gialla) — l'asse nord-sud, da Comasina a San Donato.
- M4 (blu) — la linea automatica che unisce Linate al centro e all'asse Lorenteggio-San Cristoforo.
- M5 (lilla) — automatica, da Bignami a San Siro, passa per Garibaldi e CityLife.
Mezzi di superficie
Tram e autobus ATM completano la rete, con storiche linee tranviarie nel centro. Per gli spostamenti quotidiani conviene un titolo integrato metro+superficie.
Biglietti e abbonamenti
Il biglietto urbano ordinario (zone Mi1-Mi3) costa 2,20 € e vale 90 minuti. Esistono carnet, giornalieri e abbonamenti; il sistema è a zone (STIBM), quindi il prezzo cambia per le destinazioni dell'hinterland.
Area C e Area B
Per chi si muove in auto, due zone a traffico limitato regolano l'accesso:
- Area C — la congestion charge del centro (Cerchia dei Bastioni): orari, costo e stato di oggi.
- Area B — la grande zona a basse emissioni che copre quasi tutta la città: orari, veicoli vietati e verifica targa.
Sosta e strisce blu
La sosta su strada è in gran parte a pagamento (strisce blu) con tariffe variabili per zona; i residenti possono richiedere abbonamenti dedicati. Numerosi i parcheggi di interscambio vicino ai capolinea della metro.
Mobilità condivisa
Milano è la città italiana con più sharing: bike sharing (BikeMi), monopattini, scooter e car sharing a flusso libero coprono gran parte dell'area urbana.
Scioperi e avvisi
Gli scioperi dei mezzi seguono fasce di garanzia. Conviene verificare gli avvisi prima di spostamenti importanti; trovi il punto quotidiano su Milano oggi.
Tutte le guide ai trasporti
- Metropolitana (M1, M2, M3, M4, M5), tram, biglietti e abbonamenti ATM
- Area C, Area B e le ZTL di Milano (verifica targa)
- Scioperi dei mezzi
- Come arrivare agli aeroporti: il Malpensa Express, Linate e i taxi
- Stazione Centrale e il Passante ferroviario
- Parcheggi e park&ride, sosta e strisce blu · Mobilità condivisa
Approfondimenti per zona
Vuoi sapere come arrivare in un quartiere specifico? Vai alla guida dei quartieri di Milano, con i collegamenti e la qualità dell'aria aggiornata per ogni zona.