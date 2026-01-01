Tutto quello che serve per spostarsi in città: metropolitana, mezzi di superficie, biglietti, Area C e Area B, sosta e mobilità condivisa.

Milano ha una delle reti di trasporto pubblico più estese d'Italia, gestita in gran parte da ATM. Qui trovi una panoramica pratica per orientarti, con i collegamenti alle guide di dettaglio.

Metropolitana

La rete metropolitana conta cinque linee:

M1 (rossa) — l'asse storico est-ovest, da Sesto a Rho/Bisceglie.

— l'asse storico est-ovest, da Sesto a Rho/Bisceglie. M2 (verde) — collega Gessate/Cologno a Assago/Abbiategrasso, passando per le stazioni ferroviarie.

— collega Gessate/Cologno a Assago/Abbiategrasso, passando per le stazioni ferroviarie. M3 (gialla) — l'asse nord-sud, da Comasina a San Donato.

— l'asse nord-sud, da Comasina a San Donato. M4 (blu) — la linea automatica che unisce Linate al centro e all'asse Lorenteggio-San Cristoforo.

— la linea automatica che unisce al centro e all'asse Lorenteggio-San Cristoforo. M5 (lilla) — automatica, da Bignami a San Siro, passa per Garibaldi e CityLife.

Mezzi di superficie

Tram e autobus ATM completano la rete, con storiche linee tranviarie nel centro. Per gli spostamenti quotidiani conviene un titolo integrato metro+superficie.

Biglietti e abbonamenti

Il biglietto urbano ordinario (zone Mi1-Mi3) costa 2,20 € e vale 90 minuti. Esistono carnet, giornalieri e abbonamenti; il sistema è a zone (STIBM), quindi il prezzo cambia per le destinazioni dell'hinterland.

Area C e Area B

Per chi si muove in auto, due zone a traffico limitato regolano l'accesso:

Area C — la congestion charge del centro (Cerchia dei Bastioni): orari, costo e stato di oggi.

— la congestion charge del centro (Cerchia dei Bastioni): orari, costo e stato di oggi. Area B — la grande zona a basse emissioni che copre quasi tutta la città: orari, veicoli vietati e verifica targa.

Sosta e strisce blu

La sosta su strada è in gran parte a pagamento (strisce blu) con tariffe variabili per zona; i residenti possono richiedere abbonamenti dedicati. Numerosi i parcheggi di interscambio vicino ai capolinea della metro.

Mobilità condivisa

Milano è la città italiana con più sharing: bike sharing (BikeMi), monopattini, scooter e car sharing a flusso libero coprono gran parte dell'area urbana.

Scioperi e avvisi

Gli scioperi dei mezzi seguono fasce di garanzia. Conviene verificare gli avvisi prima di spostamenti importanti; trovi il punto quotidiano su Milano oggi.