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Muoversi a Milano

Tutto quello che serve per spostarsi in città: metropolitana, mezzi di superficie, biglietti, Area C e Area B, sosta e mobilità condivisa.

Milano ha una delle reti di trasporto pubblico più estese d'Italia, gestita in gran parte da ATM. Qui trovi una panoramica pratica per orientarti, con i collegamenti alle guide di dettaglio.

Metropolitana

La rete metropolitana conta cinque linee:

  • M1 (rossa) — l'asse storico est-ovest, da Sesto a Rho/Bisceglie.
  • M2 (verde) — collega Gessate/Cologno a Assago/Abbiategrasso, passando per le stazioni ferroviarie.
  • M3 (gialla) — l'asse nord-sud, da Comasina a San Donato.
  • M4 (blu) — la linea automatica che unisce Linate al centro e all'asse Lorenteggio-San Cristoforo.
  • M5 (lilla) — automatica, da Bignami a San Siro, passa per Garibaldi e CityLife.

Mezzi di superficie

Tram e autobus ATM completano la rete, con storiche linee tranviarie nel centro. Per gli spostamenti quotidiani conviene un titolo integrato metro+superficie.

Biglietti e abbonamenti

Il biglietto urbano ordinario (zone Mi1-Mi3) costa 2,20 € e vale 90 minuti. Esistono carnet, giornalieri e abbonamenti; il sistema è a zone (STIBM), quindi il prezzo cambia per le destinazioni dell'hinterland.

Area C e Area B

Per chi si muove in auto, due zone a traffico limitato regolano l'accesso:

Sosta e strisce blu

La sosta su strada è in gran parte a pagamento (strisce blu) con tariffe variabili per zona; i residenti possono richiedere abbonamenti dedicati. Numerosi i parcheggi di interscambio vicino ai capolinea della metro.

Mobilità condivisa

Milano è la città italiana con più sharing: bike sharing (BikeMi), monopattini, scooter e car sharing a flusso libero coprono gran parte dell'area urbana.

Scioperi e avvisi

Gli scioperi dei mezzi seguono fasce di garanzia. Conviene verificare gli avvisi prima di spostamenti importanti; trovi il punto quotidiano su Milano oggi.

Tutte le guide ai trasporti

Approfondimenti per zona

Vuoi sapere come arrivare in un quartiere specifico? Vai alla guida dei quartieri di Milano, con i collegamenti e la qualità dell'aria aggiornata per ogni zona.