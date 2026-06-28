Consiglio comunale Milano: i lavori del 29 giugno

Nuova seduta a Palazzo Marino: lunedì 29 giugno, alle ore 16.30, il Consiglio comunale di Milano si riunisce con un ordine del giorno che intreccia sicurezza urbana, formazione del personale e una serie di provvedimenti regolamentari. Lo comunica il Comune di Milano.

Taser e formazione anti-discriminazioni

In apertura di seduta si discutono gli emendamenti alla delibera che modifica il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale (ora Polizia Locale), con l’aggiunta dell’articolo 24 bis dedicato alle “armi comuni ad impulsi elettrici”: è la norma che disciplina l’uso del taser da parte degli agenti, da diverse sedute al centro del dibattito in Aula.

Segue una delibera che istituisce un percorso di formazione obbligatoria per il personale del Comune di Milano, pensato per fornire competenze e strumenti in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, con un approfondimento specifico sulla de-escalation e sulla gestione delle interazioni con persone in condizione di fragilità. Il provvedimento detta indirizzi alla Giunta per l’aggiornamento del PIAO, il Piano integrato di attività e organizzazione dell’ente.

Regolamenti, debiti e patrimonio

In coda arrivano le modifiche al Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, una serie di delibere di debiti fuori bilancio e un’interrogazione urgente. All’ordine del giorno anche l’aggiornamento dell’elenco degli immobili individuati come patrimonio edilizio dismesso con criticità e la correzione di errori materiali degli atti di P.G.T., il Piano di governo del territorio.

In chiusura, gli ordini del giorno collegati a provvedimenti già esaminati nelle scorse sedute: il Rendiconto della gestione 2025, le tariffe dei civici musei, il Bilancio di previsione, il Piano Welfare, il Regolamento della Commissione per il Paesaggio e lo Statuto di MM S.p.A., oltre a una modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Come seguire la seduta

I lavori si potranno seguire in diretta sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata. Per il calendario precedente si può rileggere l’ordine del giorno del 22 giugno.

Fonte: Comune di Milano.