Consiglio comunale Milano: ordine del giorno del 22 giugno

Nuova seduta a Palazzo Marino: lunedì 22 giugno, alle ore 16.30, il Consiglio comunale di Milano torna a riunirsi con un ordine del giorno che mette in fila modifiche regolamentari, urbanistica e una lunga lista di mozioni dei gruppi. Lo comunica il Comune di Milano.

Le delibere in calendario

Come da prassi, la prima ora è riservata agli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri. Si entra poi nel merito con l’approvazione delle modifiche all’articolo 8 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano e una serie di delibere di debiti fuori bilancio. Torna in Aula anche la modifica del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale (ora Polizia Locale), con l’aggiunta dell’articolo 24 bis sulle “armi comuni ad impulsi elettrici”: è la norma che disciplina l’uso del taser da parte degli agenti, già più volte calendarizzata nelle ultime sedute.

Seguono un’interrogazione urgente, l’aggiornamento dell’elenco degli immobili individuati come patrimonio edilizio dismesso con criticità e la correzione di errori materiali degli atti di P.G.T. In coda arrivano gli ordini del giorno collegati a provvedimenti già discussi: il Rendiconto della gestione 2025, le tariffe dei civici musei, il Bilancio di previsione, il Piano Welfare, il Regolamento della Commissione per il Paesaggio e lo Statuto di MM S.p.A., oltre a una modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Le mozioni dei consiglieri

Numerosi i temi sollevati dai gruppi. Tra mozioni e ordini del giorno: la chiusura dei campi nomadi irregolari (Sardone), i concerti allo Stadio Meazza e agli Ippodromi del Galoppo e della Maura (De Chirico), i crediti di carbonio nelle trasformazioni urbane (Fedrighini) e il rinnovo delle verifiche fonometriche di AMAT (Padalino).

Sul fronte mobilità, la revisione di accesso e sosta nella ZTL Isola per commercianti, artigiani e professionisti con sede nel quartiere Isola (Piscina) e l’installazione di dissuasori di velocità in viale Caprilli e vie limitrofe, nell’area di San Siro (Padalino). Spazio anche al recupero del calore dai datacenter (Pastorella), all’intitolazione di uno spazio a Giovanni degli Antoni (Pastorella e Arienta), a una via dedicata a Giulio Regeni (Giungi) e alla solidarietà alla Brigata Ebraica (Palmeri).

Completano l’elenco la richiesta di un confronto istituzionale su strumenti normativi speciali per Milano e la Città metropolitana (Padalino e Palmeri), un piano di bonifica dei forasacchi nelle aree verdi pubbliche (Bernardo), un intervento di pulizia e sanificazione nel quartiere Aler Molise-Calvairate per un’infestazione di roditori (D’Amico), gli indirizzi per il bando di concessione dell’autostazione di Lampugnano (Gorini e Cucchiara) e l’adesione del Comune alla “Rottamazione-quinquies” per estendere la definizione agevolata ai tributi locali (Truppo).

Come seguire la seduta

I lavori si potranno seguire in diretta sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.

Fonte: Comune di Milano.