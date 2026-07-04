Crowdfunding civico Milano: 161mila euro per 7 progetti

Tutte e sette le campagne della seconda sessione del Crowdfunding Civico “Alleanze di Quartiere” si sono chiuse con successo a metà giugno: 161mila euro raccolti da oltre 1.900 donatori. Lo comunica il Comune di Milano, che ora, come previsto dal bando, raddoppierà con il proprio contributo l’importo delle donazioni ricevute da ciascun progetto.

Come ha funzionato la raccolta

Le campagne si sono svolte sulla piattaforma online Produzioni dal Basso: i promotori avevano fino a 60 giorni per raggiungere l’obiettivo e far scattare il co-finanziamento comunale. È il secondo giro dello strumento: la prima sessione, nel 2025, aveva portato al traguardo sei progetti con oltre 1.200 donatori e 110mila euro raccolti. Dei sette progetti di quest’anno — presentati in aprile — il NAMA Summer Festival è già in corso di realizzazione, mentre gli altri sei avvieranno le attività tra agosto e settembre.

I sette progetti finanziati

NAMA Summer Arena 2026 (Gorla-Precotto): festival gratuito che trasforma il Parco della Martesana in un’arena a cielo aperto con musica, cinema d’autore, teatro e sport.

(Gorla-Precotto): festival gratuito che trasforma il Parco della Martesana in un’arena a cielo aperto con musica, cinema d’autore, teatro e sport. Milano non sei sola! (Garibaldi-Repubblica): il Circolo Lato B realizza un coworking attrezzato, sportelli gratuiti per casa e lavoro, corsi di formazione e un palinsesto di musica e teatro.

(Garibaldi-Repubblica): il Circolo Lato B realizza un coworking attrezzato, sportelli gratuiti per casa e lavoro, corsi di formazione e un palinsesto di musica e teatro. Zuppa di Milano (Porta Romana e Corvetto): Cascina Cuccagna recupera le eccedenze di frutta e verdura dell’Ortomercato trasformandole in un prodotto sano e sostenibile, con opportunità di lavoro inclusivo.

(Porta Romana e Corvetto): Cascina Cuccagna recupera le eccedenze di frutta e verdura dell’Ortomercato trasformandole in un prodotto sano e sostenibile, con opportunità di lavoro inclusivo. Fare rete, fare spazio (Forlanini-Cavriano): Cascinet attiva falegnameria comunitaria, ciclofficina e punto vendita a km 0 alla Cascina Sant’Ambrogio.

(Forlanini-Cavriano): Cascinet attiva falegnameria comunitaria, ciclofficina e punto vendita a km 0 alla Cascina Sant’Ambrogio. Hubita insieme (Merezzate-Rogoredo): laboratorio educativo diffuso per bambini, ragazzi e genitori, con corsi di italiano per mamme straniere e sportelli di supporto alla genitorialità.

(Merezzate-Rogoredo): laboratorio educativo diffuso per bambini, ragazzi e genitori, con corsi di italiano per mamme straniere e sportelli di supporto alla genitorialità. 100 Cose da fare insieme (Dergano-Bovisa-Niguarda): ex rifugi antiaerei riattivati come centro per la memoria e l’economia circolare.

(Dergano-Bovisa-Niguarda): ex rifugi antiaerei riattivati come centro per la memoria e l’economia circolare. C.A.S.T. Casa Artisti Senza Tetto (Navigli-via Gola): laboratorio creativo itinerante dell’Associazione CETEC con fulcro nella Casa Museo Alda Merini, contro la desertificazione commerciale della zona.

Cos’è il Crowdfunding Civico

È lo strumento con cui il Comune co-finanzia progetti nati da “alleanze di quartiere”: negozi, botteghe, comitati e associazioni locali che ideano attività per il tessuto economico di prossimità e la cura del contesto urbano. «Lo strumento partecipativo funziona e dimostra il grande interesse per la coprogettazione», commenta l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello, secondo cui i progetti, una volta avviati, coinvolgeranno migliaia di cittadini con nuovi servizi e opportunità.