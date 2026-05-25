Quartieri · Municipio 4
Corvetto
Quartiere popolare e multietnico del sud-est, attorno a piazzale Corvetto.
Come arrivare
M3 Corvetto
Qualità aria (PM10)
17 µg/m³ · buona
staz. Milano Verziere · 2026-07-03
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Dal quartiere
- Corvetto, inaugurato il murale collettivo per l'Ucraina 28 maggio 2026
- Via Barabino, Corvetto: accoglienza notturna senza dimora 25 maggio 2026
Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano Verziere). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.