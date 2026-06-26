Droga a Milano: i progetti del Comune contro le dipendenze

Unità mobili sull'asse M3 e a Rogoredo, drug checking e Milano Safe Nights: il piano del Comune per prevenzione e riduzione del danno.

In occasione della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droghe, che ricorre il 26 giugno, il Comune di Milano fa il punto sulle azioni con cui presidia il tema delle dipendenze, scegliendo l’approccio della prevenzione e della riduzione del danno. Lo comunica il Comune di Milano.

Unità mobili sull’asse M3 e a Rogoredo

Il fulcro dell’intervento è il progetto PATH, che rafforza la presenza di unità mobili sociosanitarie nelle aree più sensibili: l’asse della linea metropolitana M3 e la zona di Rogoredo, da anni al centro delle cronache per il consumo di sostanze. Gli operatori incontrano le persone per orientarle verso i servizi del territorio, distribuiscono materiali per la riduzione del danno ed erogano prestazioni sanitarie di prossimità.

Con l’evoluzione del progetto sarà attivato il collegamento con il Sistema Nazionale di Allerta Precoce, la rete italiana che monitora la diffusione delle nuove sostanze psicoattive, e sarà possibile effettuare il drug checking, la procedura che analizza in pochi minuti la composizione di una sostanza. Restano punti di riferimento il centro diurno Drop In di piazza XXV Aprile, con apertura dedicata alle donne senza dimora, e la clinica mobile della Croce Rossa Italiana.

Milano Safe Nights: i numeri della movida

Sul fronte del divertimento notturno opera Milano Safe Nights, dedicato ai rischi legati al consumo di alcol e sostanze nei contesti della movida. Si rivolge soprattutto a giovani tra i 18 e i 40 anni con infopoint mobili serali, etilometri, materiali informativi e aree chill out. Le attività proseguiranno fino a dicembre 2026, con almeno 50 uscite operative, 100 infopoint e un coinvolgimento stimato di circa 5mila persone.

I dati del 2025 spiegano perché il presidio serve: il 52% delle persone incontrate aveva meno di 20 anni e su oltre 1.200 alcol test somministrati più del 30% del campione superava il tasso alcolemico massimo consentito per mettersi alla guida, spesso con valori elevati.

Una rete di supporto, anche oltre il singolo progetto

Completa il quadro SUN-RISE, che costruisce una rete territoriale di informazione e supporto sulle dipendenze, con un videoracconto podcast pensato per spiegare in modo accessibile come attivare un primo contatto. Milano aderisce inoltre a ELIDE, la Rete degli enti locali per una politica innovativa sulle droghe.

«Ridurre il danno significa salvare vite, intercettare prima le fragilità e costruire ponti concreti tra strada, servizi e cura», commenta l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, lo stesso che ha aperto a Milano il Forum del Welfare e che inserisce queste azioni nella più ampia strategia cittadina sulla salute mentale. L’obiettivo dichiarato è trattare dipendenze e consumi rischiosi come temi di salute pubblica e responsabilità collettiva, rendendo le risposte più coordinate e innovative tra gli enti locali.