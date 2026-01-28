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Quartieri · Municipio 4

Rogoredo - Santa Giulia

Snodo ferroviario dell'alta velocità a sud-est e nuovo quartiere di Santa Giulia, area dello sviluppo olimpico.

Come arrivare

M3 Rogoredo

Qualità aria (PM10)

17 µg/m³ · buona

staz. Milano Verziere · 2026-07-03

Servizi utili in zona

  • Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
  • Area C: verifica orari e stato della ZTL.

Dal quartiere

Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano Verziere). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.