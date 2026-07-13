La città visibile: Conte e Bottero il 14 luglio a Milano

Martedì 14 luglio alle 9:30 alla Casa delle Associazioni di via Marsala l'incontro su comunicazione, etica e relazioni con gli assessori Conte e Bottero.

La comunicazione pubblica al centro di una mattinata di confronto. Martedì 14 luglio, alle ore 9:30, la Casa delle Associazioni di via Marsala 8 ospita l’incontro “La città visibile. Comunicazione, etica e relazioni nella Milano che cambia”, promosso dall’Associazione Comunicazione Pubblica con il patrocinio del Comune di Milano. Lo comunica il Comune di Milano.

Chi partecipa per il Comune

Ad aprire i lavori con i saluti dell’Amministrazione comunale sarà Emmanuel Conte, assessore al Bilancio, al Demanio e al Piano straordinario Casa. Interverrà anche Fabio Bottero, assessore all’Edilizia residenziale pubblica, ospite del panel dal titolo “Estetica, sostenibilità e i luoghi della comunità”: un tema che intreccia la qualità degli spazi urbani con la vita dei quartieri, materia di cui l’assessore si occupa direttamente attraverso il patrimonio abitativo pubblico della città.

I temi dell’incontro

Il titolo scelto dagli organizzatori — “La città visibile” — mette in fila tre parole chiave: comunicazione, etica e relazioni, lette dentro una Milano in trasformazione. È il terreno di lavoro dell’Associazione Comunicazione Pubblica, che riunisce i professionisti della comunicazione delle amministrazioni e degli enti pubblici: il modo in cui le istituzioni raccontano ciò che fanno — e ascoltano i cittadini — incide sulla trasparenza e sulla fiducia verso la macchina pubblica.

La presenza dell’assessore all’Edilizia residenziale pubblica non è casuale: il rapporto tra spazi, estetica e comunità è al centro anche delle politiche abitative cittadine, di cui ci siamo occupati ad esempio con il convegno sul diritto all’abitare e i bandi per l’affitto calmierato.

Informazioni utili

Quando : martedì 14 luglio, dalle ore 9:30.

: martedì 14 luglio, dalle ore 9:30. Dove: Casa delle Associazioni, via Marsala 8 — in zona Brera/Moscova, comodamente raggiungibile con la linea M2 (fermata Moscova).

La Casa delle Associazioni di via Marsala è uno degli spazi che il Comune mette a disposizione del mondo associativo e del volontariato cittadino, sede abituale di incontri e iniziative aperte al pubblico. Per gli altri appuntamenti in città è utile la nostra pagina su cosa fare a Milano.

Fonte: Comune di Milano.