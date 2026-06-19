«Lo Stupro» di Franca Rame al Monumentale il 25 giugno

Torna in scena al Cimitero Monumentale di Milano «Lo Stupro», il celebre monologo scritto e interpretato per la prima volta da Franca Rame. Giovedì 25 giugno sono in programma due repliche, alle ore 19 e alle ore 20, nel luogo dove l’artista riposa: la Cripta del Famedio. Lo comunica il Comune di Milano.

Lo spettacolo e chi lo porta in scena

Il monologo, della durata di circa venti minuti, è interpretato da Gilberta Crispino con la regia di Donatella Massimilla. L’iniziativa è promossa dal Cimitero Monumentale in collaborazione con il CETEC (Centro Europeo Teatro e Carcere) e la Fondazione Fo Rame. L’obiettivo dichiarato è offrire un momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, alla luce dei numerosi episodi che continuano a segnare le cronache.

«A cinquant’anni dalla prima rappresentazione del monologo, la voce di Franca Rame continua a parlarci con straordinaria forza», sottolinea l’assessora ai Servizi civici Gaia Romani. Per l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, «riproporlo al Monumentale, dove Franca riposa, significa tenere viva una memoria che è anche responsabilità».

La storia dietro il monologo

Era il 1975 quando Franca Rame portò «Lo Stupro» in scena per la prima volta, presentandolo come la testimonianza ricevuta tramite una lettera. Solo nel 1987, durante la trasmissione «Fantastico», l’attrice ne rivelò pubblicamente la natura autobiografica. Il 9 marzo 1973, a Milano, Rame fu sequestrata, violentata e torturata da cinque militanti dell’estrema destra, prima di essere abbandonata in un parco. Negli anni successivi fu protagonista delle battaglie per il riconoscimento della violenza sessuale come reato contro la persona, e non contro la morale come allora previsto dalla legge italiana.

La memoria della coppia Fo–Rame è radicata in città: lo scorso marzo Milano ha dedicato loro una targa in corso di Porta Romana, nel centenario della nascita del Nobel.

Informazioni utili

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Le due repliche si tengono giovedì 25 giugno alle 19 e alle 20 all’interno del Cimitero Monumentale, in piazzale Cimitero Monumentale, raggiungibile con la linea M5 (fermata Monumentale). Per gli altri appuntamenti in città si può consultare la nostra pagina su cosa fare a Milano.

Come ricorda la regista Donatella Massimilla, la proposta è coerente con il lavoro che il CETEC porta avanti tutto l’anno: «Il teatro diventa uno strumento prezioso per il racconto di sé, un passo per aprirsi e denunciare».