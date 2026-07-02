Protezione civile Milano: esercitazione MAST 2026 sui fiumi

Dal 3 al 5 luglio 2026 torna MAST — Metropolitan Area Safety Test, la grande esercitazione di Protezione civile promossa dalla Città metropolitana di Milano insieme al Comitato di Coordinamento del Volontariato Organizzato (CCV-MI). L’edizione di quest’anno si concentra sugli assi fluviali, uno dei rischi più diffusi sul territorio metropolitano. Lo comunica la Città Metropolitana di Milano.

Cos’è MAST e a cosa serve

L’obiettivo è triplice: rafforzare la capacità di risposta alle emergenze, mettere alla prova i piani comunali di Protezione civile e consolidare la collaborazione tra istituzioni, volontariato e comunità. Le squadre saranno impegnate in simulazioni complesse: interventi idraulici e idrogeologici, soccorso acquatico, ricerca dispersi, logistica, illuminotecnica e gestione delle aree di ammassamento. Sono previsti anche scenari con droni, unità cinofile, sistemi di telecomunicazione avanzati e cucine da campo, con attività che proseguiranno in fascia notturna.

Una ventina di Comuni lungo i fiumi

Gli interventi sono distribuiti lungo i principali corsi d’acqua del territorio:

Lambro e Lambro Meridionale : Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, San Zenone al Lambro, Cerro al Lambro, Pieve Emanuele, Locate di Triulzi;

: Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, San Zenone al Lambro, Cerro al Lambro, Pieve Emanuele, Locate di Triulzi; Adda : Trezzo sull’Adda, Vaprio d’Adda, Pozzuolo Martesana, Truccazzano;

: Trezzo sull’Adda, Vaprio d’Adda, Pozzuolo Martesana, Truccazzano; Ticino : Turbigo;

: Turbigo; Olona: Canegrate, Parabiago, Pero.

I campi base saranno a Cinisello Balsamo (via Gozzano) e Rozzano (Cascina Grande). Attività anche all’ospedale vecchio di Garbagnate — con il recupero di persone scomparse in notturna — e ad Abbiategrasso, Busto Garolfo, Peschiera Borromeo (Idroscalo) e Robecchetto con Induno, dove si simulerà l’evacuazione di animali da allevamento.

Cosa significa per chi vive nei Comuni coinvolti

Nel fine settimana del 3-5 luglio, nelle zone indicate, sarà normale vedere squadre di volontari, mezzi di soccorso e attività operative anche di notte: si tratta di simulazioni, non di emergenze reali. MAST era stato annunciato come passo successivo del nuovo Piano di Protezione civile della Città metropolitana, presentato ai Comuni nelle scorse settimane; a maggio il sistema metropolitano aveva già testato la macchina antincendio con l’esercitazione nel Parco delle Groane.

La cerimonia conclusiva a Rozzano

Domenica 5 luglio dalle 10, a Cascina Grande di Rozzano, la cerimonia finale: saranno consegnati gli attestati di partecipazione e premiati i volontari e le volontarie impegnati durante le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. «MAST 2026 rappresenta un passaggio strategico per rafforzare la capacità del nostro territorio di prevenire e affrontare le emergenze», afferma Sara Bettinelli, Consigliera delegata alla Protezione civile, che ringrazia i volontari «dopo la grande prova delle Olimpiadi, gestite con grande professionalità».