Protezione civile Città metropolitana: presentato il piano

Si è chiuso il percorso di presentazione al territorio del Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano, un ciclo di incontri rivolto ad amministratori locali, tecnici e volontari impegnati nella prevenzione e nella gestione delle emergenze. Lo comunica la Città Metropolitana di Milano, che ha promosso il programma per portare il documento direttamente nei Comuni di riferimento.

Le tappe del percorso

Gli incontri hanno preso avvio a Milano, nella Sala operativa dell’ente, per poi proseguire a Pioltello, nella Biblioteca comunale: due appuntamenti che hanno registrato una significativa partecipazione dei rappresentanti dei Comuni. Il percorso si è quindi completato con le tappe di Rosate e Inveruno, descritte come occasioni di confronto particolarmente partecipate.

Ad approfondire i contenuti tecnici del documento è stato il professor Giovanni Menduni del Politecnico di Milano, alla presenza del presidente del Comitato di Coordinamento del Volontariato, Dario Pasini, oltre che di numerosi amministratori, funzionari e volontari.

Cosa prevede il Piano

Adottato al termine di un lavoro di analisi del territorio e dei rischi, il Piano si configura come uno strumento strategico per la previsione, la prevenzione e la gestione delle emergenze. Definisce il modello operativo e le procedure di intervento, rafforzando il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e il sistema del volontariato, considerato elemento essenziale per la capacità di risposta del territorio.

Durante gli incontri è stata presentata anche la demo di una nuova applicazione digitale, progettata per agevolare la consultazione delle informazioni in maniera semplice e immediata, sia nelle attività ordinarie sia, soprattutto, nei momenti di emergenza. Il Piano, sottolinea l’ente, è un documento dinamico, in continuo aggiornamento, capace di adattarsi all’evoluzione dei rischi.

«Non si tratta soltanto di un documento tecnico, ma di un supporto concreto per le amministrazioni locali e di uno strumento di conoscenza accessibile anche ai cittadini», ha dichiarato la consigliera delegata alla Protezione civile, Sara Bettinelli, valorizzando «il contributo fondamentale del volontariato» e una rete di collaborazione «sempre più integrata ed efficace».

Chi è la Città metropolitana

La Città Metropolitana di Milano è l’ente che dal 2015 ha sostituito la Provincia: riunisce 133 Comuni e oltre tre milioni di abitanti, con competenze su viabilità, pianificazione territoriale, ambiente e servizi di area vasta. La protezione civile rientra proprio tra le funzioni di coordinamento sovracomunale, dove l’ente fa da cerniera tra i piani dei singoli Comuni e il sistema regionale e nazionale. Per le altre attività dell’amministrazione si può consultare il nostro approfondimento sul Consiglio metropolitano di Milano.

Il prossimo passo: l’esercitazione MAST 2026

Concluso il percorso di presentazione, l’attenzione si sposta sulla pratica: dal 3 al 5 luglio 2026 è in programma la grande esercitazione MAST 2026, che interesserà l’intero territorio metropolitano. Sarà l’occasione per testare sul campo il modello operativo appena illustrato e la tenuta della rete tra istituzioni e volontariato.

Fonte: Città Metropolitana di Milano.