Milano Aiuta Estate: sostegno ad anziani e fragili

Torna Milano Aiuta Estate, il piano del Comune pensato per le persone anziane e fragili che trascorrono luglio e agosto in città. L’obiettivo è intercettare i bisogni — soprattutto quelli che non emergono spontaneamente — e orientare i cittadini e le loro famiglie verso la rete dei servizi, contrastando l’isolamento e i rischi legati alle alte temperature. Lo comunica il Comune di Milano.

Come chiedere aiuto

Il punto di accesso è il contact center comunale 02.02.02, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18. Attraverso il numero è possibile ricevere informazioni e attivare i servizi dedicati: orientamento alle opportunità disponibili, assistenza domiciliare, consegna dei pasti a domicilio, sostegno relazionale telefonico, supporto per l’igiene personale e per la casa. Le situazioni più complesse vengono prese in carico da operatori e operatrici sociali professionisti, che valutano caso per caso la risposta più adeguata.

Una novità di quest’anno: dal 1° luglio si potrà prenotare online una telefonata con un operatore, scegliendo giorno e fascia oraria sul sito istituzionale del Comune.

Il monitoraggio attivo dei più fragili

Oltre a rispondere a chi chiede aiuto, il Comune contatta direttamente le persone più vulnerabili segnalate dai servizi sanitari. Già da questo mese, in caso di ondate di calore come quella in corso, gli operatori telefonano agli oltre 850 casi sotto osservazione per verificare eventuali condizioni di bisogno o pericolo. Nelle giornate da bollino rosso entra in azione anche la centrale operativa della Protezione Civile, a supporto delle diverse aree del Comune e delle partecipate.

Spazi freschi e attività nei quartieri

Al fianco della parte assistenziale c’è una componente dedicata alla socialità, rivolta agli anziani che restano in città senza una rete di relazioni o con le famiglie lontane per le vacanze. È online sul sito del Comune la mappa dei 116 spazi pubblici ad accesso gratuito pensati per offrire riparo dal caldo, costruita dagli assessorati all’Ambiente e Verde, al Welfare e Salute e alla Partecipazione e Municipi: la trovi anche nella nostra guida agli spazi freschi di Milano.

Nelle Case di Quartiere le attività proseguono per tutta l’estate: ballo, gioco delle carte, colazioni e aperitivi condivisi, laboratori, spettacoli teatrali, incontri di formazione e pomeriggi dedicati ai giochi. Chi frequenta le Case avrà inoltre alcuni ingressi gratuiti per piscine, musei e visite guidate, con un calendario degli eventi consultabile online.

Perché conta

Il piano risponde a due fenomeni strutturali richiamati dall’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé: il riscaldamento delle città e la crescita dei nuclei composti da una sola persona, spesso anziana. La combinazione di una linea telefonica dedicata, monitoraggio attivo e animazione di quartiere mira a garantire a chi resta in città un’estate più serena e in sicurezza.