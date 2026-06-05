Rifugi climatici a Milano: la mappa dei 116 spazi freschi

Dove sono i rifugi climatici di Milano: la mappa dei 116 "Spazi Freschi" del Comune — parchi ombreggiati, case di quartiere e biblioteche climatizzate, gratis.

I rifugi climatici di Milano si chiamano “Spazi Freschi”: 116 luoghi diffusi nei nove Municipi — aree verdi, case di quartiere e biblioteche — dove ripararsi gratuitamente dalle ondate di calore. Il Comune li ha identificati e mappati in vista dell’estate. Lo comunica il Comune di Milano.

Cosa sono i rifugi climatici (Spazi Freschi)

Si tratta di spazi pubblici ad accesso libero e gratuito pensati per offrire riparo dal caldo, uno degli effetti più sentiti del cambiamento climatico nelle città. Ispirandosi alle migliori pratiche europee, il Comune ha messo a sistema le proprie infrastrutture per garantire a tutti un luogo confortevole a poca distanza da casa, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili: anziani, bambini, persone con patologie croniche e chi vive in condizione di povertà energetica.

La rete comprende due tipi di luoghi. Da un lato le aree verdi superiori ai 5mila metri quadrati, con una copertura arborea che garantisce almeno il 50% di ombra, dotate di panchine e fontanelle dell’acqua. Dall’altro le case di quartiere e le biblioteche con locali climatizzati. Ogni luogo mantiene i propri servizi originali, ma apre l’accesso a chi vuole utilizzarlo nelle ore più calde, mettendo a disposizione sedute, aree relax, servizi igienici e acqua potabile.

Dove sono: la mappa ufficiale

La mappa interattiva degli Spazi Freschi sul sito del Comune permette di individuare il rifugio climatico più vicino, Municipio per Municipio. In città sono inoltre attive oltre 50 case dell’acqua — collocate in luoghi affollati come i parchi, che erogano gratuitamente acqua fresca, liscia o gassata, accessibile tramite tessera sanitaria — e oltre 580 “vedovelle” che distribuiscono acqua potabile.

Una misura che affianca gli interventi strutturali

La rete è il frutto della collaborazione tra gli assessorati all’Ambiente, al Welfare, ai Quartieri e alla Cultura. “Anche a Milano abbiamo mappato i rifugi climatici, da noi chiamati spazi freschi”, spiega l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi, sottolineando come la misura affianchi le azioni strutturali come le depavimentazioni e la riqualificazione dei parterre alberati. Le case di quartiere, aggiunge l’assessore al Welfare Lamberto Bertolé, sono “un presidio territoriale” che si lega al programma Milano Aiuta Estate, in partenza a luglio. Per seguire le giornate più calde resta utile la nostra pagina su Milano oggi e il quadro sulla qualità dell’aria a Milano.