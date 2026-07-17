Piano del Verde Milano: osservazioni fino al 31 agosto

Pubblicati Rapporto preliminare e sintesi del Piano del Verde e del Paesaggio: 17 azioni in 5 direttrici. Contributi e osservazioni fino al 31 agosto 2026.

Il Piano del Verde e del Paesaggio di Milano entra nella fase pubblica: sono online i documenti preliminari — Rapporto preliminare, Documento di sintesi e relativi allegati — e fino al 31 agosto 2026 associazioni, comitati, enti e singoli cittadini possono inviare osservazioni, pareri e contributi all’Amministrazione. Lo comunica il Comune di Milano.

La pubblicazione rientra nella verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), avviata con il primo via libera in Giunta dello scorso 10 luglio. I documenti sono consultabili nella pagina dedicata sul sito del Comune.

Cosa contiene la bozza del Piano

Il Piano — voluto dall’Assessorato all’Ambiente e Verde e redatto con il supporto tecnico di AMAT, l’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio — si articola in un quadro conoscitivo, che analizza caratteristiche, criticità e potenzialità del verde urbano e periurbano, e in una parte strategico-operativa con le azioni prioritarie. Completano il documento un sistema di monitoraggio per verificarne l’attuazione nel tempo, un modello di governance e un quadro delle risorse economiche, organizzative e professionali necessarie.

Le 17 azioni in cinque direttrici

La parte operativa individua 17 azioni divise in cinque categorie:

Tutela : conservare suolo libero, habitat, corsi d’acqua e aree agricole, estendendo le aree protette e contrastando la frammentazione;

: conservare suolo libero, habitat, corsi d’acqua e aree agricole, estendendo le aree protette e contrastando la frammentazione; Incremento : nuovi spazi verdi, tetti e pareti verdi, depavimentazioni e Nature-Based Solutions;

: nuovi spazi verdi, tetti e pareti verdi, depavimentazioni e Nature-Based Solutions; Connessione : continuità della rete verde e blu e migliore accessibilità tra spazi verdi, quartieri e cittadini;

: continuità della rete verde e blu e migliore accessibilità tra spazi verdi, quartieri e cittadini; Valorizzazione : riqualificazione del patrimonio esistente e rafforzamento del ruolo del verde nello spazio pubblico;

: riqualificazione del patrimonio esistente e rafforzamento del ruolo del verde nello spazio pubblico; Innovazione: sperimentazione di strumenti e pratiche nuove per progettare, gestire e monitorare il verde urbano.

Come partecipare

Le osservazioni possono essere presentate fino al 31 agosto 2026 dai soggetti coinvolti nella procedura VAS e da chiunque sia interessato: associazioni, comitati, enti, istituzioni o persone singole. Il primo appuntamento pubblico è la presentazione del 24 luglio alle ore 10 in Sala Alessi a Palazzo Marino: dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala, l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi illustrerà i contenuti del Piano e aprirà ufficialmente la fase partecipativa.

Perché conta per chi vive a Milano

Il verde urbano è la principale difesa della città dalle isole di calore estive e incide direttamente sulla qualità dell’aria. La finestra estiva per le osservazioni è l’occasione concreta per incidere sulla versione definitiva del documento prima del ritorno in Giunta e del passaggio in Consiglio comunale.