Case popolari Niguarda: conclusa la riqualificazione PNRR

Si è conclusa la riqualificazione del complesso di case popolari di via Graziano Imperatore 40, nel quartiere Niguarda. Gli ultimi interventi — la sistemazione del cortile e la creazione di nuovi spazi verdi — sono terminati a maggio. Lo comunica il Comune di Milano, proprietario dello stabile.

I lavori: accessibilità e 17 alloggi recuperati

Il condominio, due edifici dei primi anni Ottanta con 126 alloggi pubblici, è stato oggetto di una serie di interventi finanziati con 3,5 milioni di euro di fondi PNRR nell’ambito del programma PINQuA “Move-In Niguarda”. Il progetto è stato curato da MM SpA — che ha fatto anche da stazione appaltante e ha seguito direzione lavori e collaudi — con momenti di confronto con gli inquilini e le associazioni presenti negli stabili.

Il cuore dell’intervento è l’abbattimento delle barriere architettoniche: sono state eliminate le barriere fisiche e sensoriali di 17 unità abitative, ora in corso di assegnazione, e sono stati realizzati nuovi ingressi con rampe per le persone con disabilità su via Graziano Imperatore e su via D’Anzi. Riqualificati anche gli impianti elettrici delle parti comuni e l’illuminazione; sostituiti porte interne e cancelli.

Il cortile depavimentato

L’ultima fase ha riguardato le aree cortilizie: percorsi pedonali accessibili tra i due edifici, un’area attrezzata per la socialità, parcheggi ridisegnati e nuovi spazi verdi. Il cortile è stato inoltre depavimentato, con interventi per una migliore gestione delle acque meteoriche — la stessa logica dei cantieri “città spugna” in corso in altre zone della città.

«Grazie ai fondi PNRR abbiamo effettuato interventi in grado di garantire maggiore accessibilità agli inquilini e alle persone con disabilità che abitano il complesso», spiega l’assessore all’Edilizia residenziale pubblica Fabio Bottero.

Festa d’Estate domenica 19 luglio

Sarà proprio il cortile rinnovato a ospitare, domenica 19 luglio dalle 18.30, la “Festa d’Estate”: un evento gratuito organizzato da Atelier Teatro per il progetto “Niguarda – Che Spettacolo!”, con la collaborazione di MM SpA. In programma letture, rappresentazioni teatrali e musica dal vivo con One More Language. Presenti l’assessore Bottero e la presidente del Municipio 9 Anita Pirovano.

Il contesto: PINQuA e il patrimonio ERP milanese

Il PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) è lo strumento con cui il PNRR finanzia la rigenerazione dell’edilizia pubblica: a Milano alimenta anche altri cantieri, come i 44 alloggi di via Ricciarelli a San Siro. L’intervento di via Graziano Imperatore si inserisce nel più ampio lavoro sul patrimonio ERP comunale, che negli ultimi mesi ha toccato anche via San Romanello 34 e altri stabili in città.