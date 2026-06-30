S.P. 121: senso unico alternato dal 1 luglio a Cernusco

Chi percorre la S.P. 121 “Pobbiano-Cavenago” nell’hinterland est di Milano deve mettere in conto qualche minuto in più di attesa nei primi giorni di luglio. Per consentire il rifacimento dell’asfalto, sul tratto tra Cernusco sul Naviglio e Cassina de’ Pecchi viene istituito un senso unico alternato.

Quando e dove

Il provvedimento è attivo dal 1° al 3 luglio 2026, salvo avverse condizioni meteo che potrebbero spostare il calendario dei lavori. Interessa la S.P. 121 “Pobbiano-Cavenago” tra il km 4+100 e il km 4+400 e la relativa diramazione, nel tratto che collega i comuni di Cernusco sul Naviglio e Cassina de’ Pecchi.

Sul tronco interessato la circolazione viene regolata con un senso unico alternato: il transito avviene a turni, una direzione di marcia alla volta, mentre la squadra rifà la pavimentazione. Lo comunica la Città Metropolitana di Milano, l’ente che gestisce la rete di strade provinciali dell’area milanese.

Cosa cambia per chi guida

Il senso unico alternato non chiude la strada, ma ne riduce la capacità: nelle ore di punta sono prevedibili code in entrambe le direzioni, soprattutto in corrispondenza del punto regolato dal semaforo di cantiere o dal personale in strada. Trattandosi di un intervento breve — tre giorni — l’impatto resta circoscritto, ma per gli spostamenti pendolari conviene calcolare un margine di tempo aggiuntivo o, dove possibile, scegliere un itinerario alternativo.

Il rifacimento della pavimentazione è un intervento di manutenzione che mira a ripristinare la sicurezza del manto stradale, eliminando buche e avvallamenti prodotti dall’usura e dagli sbalzi termici.

Le alternative

Cernusco sul Naviglio e Cassina de’ Pecchi sono due comuni della cintura orientale di Milano serviti dalla linea M2 (verde) della metropolitana, sul ramo per Gessate: chi può lasciare l’auto a casa ha un collegamento diretto verso il centro che aggira del tutto il cantiere. Per pianificare gli spostamenti e valutare le opzioni di trasporto resta utile la nostra guida su come muoversi a Milano.

Per i lavori che interessano la viabilità della provincia, la fonte ufficiale e sempre aggiornata sui provvedimenti di traffico è la Città Metropolitana di Milano, cui spetta la programmazione degli interventi sulle strade provinciali.