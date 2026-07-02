Quartieri · Municipio 3
Città Studi
Il polo universitario di Milano (Politecnico e Statale), residenziale e vivace, con la stazione di rilevamento qualità aria di Pascal.
Come arrivare
M2 Piola, M2 Lambrate
Qualità aria (PM10)
12 µg/m³ · buona
staz. Milano Pascal Città Studi · 2026-07-02
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano Pascal Città Studi). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.