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Notizie e guide su Milano · dal 2005

Quartieri · Municipio 3

Città Studi

Il polo universitario di Milano (Politecnico e Statale), residenziale e vivace, con la stazione di rilevamento qualità aria di Pascal.

Come arrivare

M2 Piola, M2 Lambrate

Qualità aria (PM10)

12 µg/m³ · buona

staz. Milano Pascal Città Studi · 2026-07-02

Servizi utili in zona

  • Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
  • Area C: verifica orari e stato della ZTL.

Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano Pascal Città Studi). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.