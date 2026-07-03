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Quartieri · Municipio 9

Garibaldi - Porta Nuova

Il distretto verticale di Porta Nuova attorno alla stazione di Porta Garibaldi: grattacieli, Corso Como e la Biblioteca degli Alberi.

Come arrivare

M2/M5 Garibaldi FS

Qualità aria (PM10)

0 µg/m³ · buona

staz. Milano v.Marche · 2026-07-03

Servizi utili in zona

  • Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
  • Area C: verifica orari e stato della ZTL.

Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano v.Marche). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.