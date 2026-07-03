Quartieri · Municipio 9
Garibaldi - Porta Nuova
Il distretto verticale di Porta Nuova attorno alla stazione di Porta Garibaldi: grattacieli, Corso Como e la Biblioteca degli Alberi.
Come arrivare
M2/M5 Garibaldi FS
Qualità aria (PM10)
0 µg/m³ · buona
staz. Milano v.Marche · 2026-07-03
Servizi utili in zona
- Milano oggi: meteo e info pratiche della giornata.
- Area C: verifica orari e stato della ZTL.
Qualità aria: dato PM10 della stazione ARPA più vicina (Milano v.Marche). Fonte: ARPA Lombardia / Open Data Regione Lombardia.